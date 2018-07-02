نوبة بكاء تنتهى باستخراج جسم غريب من حنجرة رضيع في حفر الباطن

خرج مع والديه بصحة جيدة بعد تدخّل ناجح من فريق طبي بالمستشفى العام

تمكّن، بفضل الله، الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن من استخراج حلقة معدنية من داخل حنجرة طفل يبلغ من العمر 4 أشهر، بتدخل جراحي عبر المنظار الحنجري.

وكان الطفل يعاني من صعوبة في الرضاعة ولعاب مستمر من الفم ونوبة بكاء شديدة، حيث تم عمل الفحوص الطبية والإكلينيكية والأشعة اللازمة، وتبين بعدها وجود جسم غريب في حنجرة الطفل.

وعلى الفور تم إدخال الطفل إلى غرفة العمليات على الرغم من صعوبة التخدير لطفل رضيع، وبفضل الله استطاع الفريق الطبي السيطرة على حالة الطفل واستخراج القطعة المعدنية التي كانت مستقرة في حنجرته بواسطة المنظار الحنجري، وغادر بعدها الطفل مع والديه المستشفى وهو في صحة جيدة ولله الحمد.