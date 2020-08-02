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كورونا.. 239 إصابة في الإمارات و688 حالة تعافٍ بالكويت

وزارة الصحة بأبو ظبي: مجموع الإصابات وصل إلى 60.999

سجلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 60.999 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مشيرة إلى شفاء 360 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 54.615 حالة شفاء.

وفي الكويت أعلنت الصحة اليوم عن 688 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59213 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. 239 إصابة في الإمارات و688 حالة تعافٍ بالكويت
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 60.999 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مشيرة إلى شفاء 360 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 54.615 حالة شفاء.

وفي الكويت أعلنت الصحة اليوم عن 688 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59213 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
01:47 PM

كورونا.. 239 إصابة في الإمارات و688 حالة تعافٍ بالكويت

وزارة الصحة بأبو ظبي: مجموع الإصابات وصل إلى 60.999

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 60.999 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مشيرة إلى شفاء 360 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 54.615 حالة شفاء.

وفي الكويت أعلنت الصحة اليوم عن 688 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59213 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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