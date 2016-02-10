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عامل نظافة بمستشفى القنفذة ينقل العينات للمختبر.. و"المتحمي": سنحقِّق في المخالفة

مراجعون اشتكوا من تدني الخدمة الطبية وطالبوا بسرعة افتتاح المبنى الرئيسي

استاء بعض المراجعين بطوارئ مستشفى القنفذة العام من تكليف عامل نظافة بمهمة نقل عينات التحاليل الطبية من قسم الطوارئ إلى المختبر.

وتفصيلاً، قال مراجعون لـ"سبق" إنهم لاحظوا خلال زيارتهم قسم الطوارئ بالمستشفى أن عامل النظافة يعمل في تنظيف ممرات قسم الطوارئ تارة، وتارة يأتي لنقل العينات المأخوذة من المرضى لإيصالها للمختبر.

وتساءل المراجعون عن سبب تكليف عامل النظافة بتلك المهمة؟

وردًّا على شكاوى المراجعين قال متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي: إن ملاحظاتكم محل اهتمام، وتسهم في تطويرنا أداء المهام وفق التطلعات. مشيرًا إلى أنه لا يحق لموظف الخدمات (صيانة ونظافة) التعامل مع نقل عينات المختبر، وسيعرَّض للمساءلة وفقًا لأنظمة واللوائح، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه هي مسؤولية الموظف المختص، وسيتم التحقيق معهم حتى لا تتكرر هذه المخالفة.

يُذكر أن مراجعي مستشفى القنفذة العام يشتكون من تدني مستوى الخدمة الطبية المقدَّمة لهم، حسب وصفهم؛ لأنه في الأصل بمبنى غير مهيأ لمواكبة أعداد المراجعين بمختلف حالاتهم الصحية، بما في ذلك الحالات الطارئة في ظل تأخر إنجاز المبنى الرئيسي الذي لم يتم إنجازه منذ أكثر من أربع سنوات بعد إخضاعه لعملية إحلال وترميم بالكامل. وناشد المواطنون وزير الصحة سرعة افتتاحه.

القنفذة مستشفى القنفذة العام عينات التحاليل الطبية عامل نظافة الطوارئ المختبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عامل نظافة بمستشفى القنفذة ينقل العينات للمختبر.. و"المتحمي": سنحقِّق في المخالفة
سبق

استاء بعض المراجعين بطوارئ مستشفى القنفذة العام من تكليف عامل نظافة بمهمة نقل عينات التحاليل الطبية من قسم الطوارئ إلى المختبر.

وتفصيلاً، قال مراجعون لـ"سبق" إنهم لاحظوا خلال زيارتهم قسم الطوارئ بالمستشفى أن عامل النظافة يعمل في تنظيف ممرات قسم الطوارئ تارة، وتارة يأتي لنقل العينات المأخوذة من المرضى لإيصالها للمختبر.

وتساءل المراجعون عن سبب تكليف عامل النظافة بتلك المهمة؟

وردًّا على شكاوى المراجعين قال متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي: إن ملاحظاتكم محل اهتمام، وتسهم في تطويرنا أداء المهام وفق التطلعات. مشيرًا إلى أنه لا يحق لموظف الخدمات (صيانة ونظافة) التعامل مع نقل عينات المختبر، وسيعرَّض للمساءلة وفقًا لأنظمة واللوائح، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه هي مسؤولية الموظف المختص، وسيتم التحقيق معهم حتى لا تتكرر هذه المخالفة.

يُذكر أن مراجعي مستشفى القنفذة العام يشتكون من تدني مستوى الخدمة الطبية المقدَّمة لهم، حسب وصفهم؛ لأنه في الأصل بمبنى غير مهيأ لمواكبة أعداد المراجعين بمختلف حالاتهم الصحية، بما في ذلك الحالات الطارئة في ظل تأخر إنجاز المبنى الرئيسي الذي لم يتم إنجازه منذ أكثر من أربع سنوات بعد إخضاعه لعملية إحلال وترميم بالكامل. وناشد المواطنون وزير الصحة سرعة افتتاحه.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
09:54 PM

عامل نظافة بمستشفى القنفذة ينقل العينات للمختبر.. و"المتحمي": سنحقِّق في المخالفة

مراجعون اشتكوا من تدني الخدمة الطبية وطالبوا بسرعة افتتاح المبنى الرئيسي

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حسن العيسي - القنفذة
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3,012

استاء بعض المراجعين بطوارئ مستشفى القنفذة العام من تكليف عامل نظافة بمهمة نقل عينات التحاليل الطبية من قسم الطوارئ إلى المختبر.

وتفصيلاً، قال مراجعون لـ"سبق" إنهم لاحظوا خلال زيارتهم قسم الطوارئ بالمستشفى أن عامل النظافة يعمل في تنظيف ممرات قسم الطوارئ تارة، وتارة يأتي لنقل العينات المأخوذة من المرضى لإيصالها للمختبر.

وتساءل المراجعون عن سبب تكليف عامل النظافة بتلك المهمة؟

وردًّا على شكاوى المراجعين قال متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي: إن ملاحظاتكم محل اهتمام، وتسهم في تطويرنا أداء المهام وفق التطلعات. مشيرًا إلى أنه لا يحق لموظف الخدمات (صيانة ونظافة) التعامل مع نقل عينات المختبر، وسيعرَّض للمساءلة وفقًا لأنظمة واللوائح، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه هي مسؤولية الموظف المختص، وسيتم التحقيق معهم حتى لا تتكرر هذه المخالفة.

يُذكر أن مراجعي مستشفى القنفذة العام يشتكون من تدني مستوى الخدمة الطبية المقدَّمة لهم، حسب وصفهم؛ لأنه في الأصل بمبنى غير مهيأ لمواكبة أعداد المراجعين بمختلف حالاتهم الصحية، بما في ذلك الحالات الطارئة في ظل تأخر إنجاز المبنى الرئيسي الذي لم يتم إنجازه منذ أكثر من أربع سنوات بعد إخضاعه لعملية إحلال وترميم بالكامل. وناشد المواطنون وزير الصحة سرعة افتتاحه.

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