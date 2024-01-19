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"السعودية للكهرباء": المرحلة الأولى من مشروع العدّادات الذكية تنطلق قريباً

قالت: سنتواصل مع المشتركين دورياً لإطلاعهم على سير مراحل عمل المشروع

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، البدء قريباً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدّادات الذكية باستبدال العدّادات الحالية بالعدّادات الذكية.

وأوضحت الشركة، أنه سيلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة، علماً أنه لن يترتب على المشترك أيّ تكاليف.

وأكّدت "السعودية للكهرباء" أنها ستتواصل مع المشتركين دورياً؛ لإطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدّادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

يُذكر أن مشروع العدّادات الذكية (SMP)، الذي وقّعت الشركة السعودية للكهرباء، أخيراً عقود ترسيته بتكلفة إجمالية تبلغ 9,555,099,334 ريالاً، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020، وهو مشروع متكامل يشمل تركيب العدّادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات، ومركز تشغيل العدّادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عدّاد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.

الشركة السعودية للكهرباء العدادات الذكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": المرحلة الأولى من مشروع العدّادات الذكية تنطلق قريباً
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، البدء قريباً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدّادات الذكية باستبدال العدّادات الحالية بالعدّادات الذكية.

وأوضحت الشركة، أنه سيلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة، علماً أنه لن يترتب على المشترك أيّ تكاليف.

وأكّدت "السعودية للكهرباء" أنها ستتواصل مع المشتركين دورياً؛ لإطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدّادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

يُذكر أن مشروع العدّادات الذكية (SMP)، الذي وقّعت الشركة السعودية للكهرباء، أخيراً عقود ترسيته بتكلفة إجمالية تبلغ 9,555,099,334 ريالاً، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020، وهو مشروع متكامل يشمل تركيب العدّادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات، ومركز تشغيل العدّادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عدّاد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
01:44 PM

"السعودية للكهرباء": المرحلة الأولى من مشروع العدّادات الذكية تنطلق قريباً

قالت: سنتواصل مع المشتركين دورياً لإطلاعهم على سير مراحل عمل المشروع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، البدء قريباً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدّادات الذكية باستبدال العدّادات الحالية بالعدّادات الذكية.

وأوضحت الشركة، أنه سيلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة، علماً أنه لن يترتب على المشترك أيّ تكاليف.

وأكّدت "السعودية للكهرباء" أنها ستتواصل مع المشتركين دورياً؛ لإطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدّادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

يُذكر أن مشروع العدّادات الذكية (SMP)، الذي وقّعت الشركة السعودية للكهرباء، أخيراً عقود ترسيته بتكلفة إجمالية تبلغ 9,555,099,334 ريالاً، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020، وهو مشروع متكامل يشمل تركيب العدّادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات، ومركز تشغيل العدّادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عدّاد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.

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