النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في المباراة الودية الثانية.. "أخضر الشاطئية" يتغلب على منتخب الكويت

تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 3/ 2 في ثاني المباريات الودية التي جمعتهما اليوم السبت، التي أُقيمت على ملعب مشرف الترابي في المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه (الأخضر) في العاصمة الكويتية في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية.

وسُجّلت أهداف المنتخب السعودي عن طريق (محمد عماش، سعد العلي وسعود العتيبي).

وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي، البرازيلي جوجا زلوكوفيك، خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين، وتدويرهم بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في المباراة الودية الثانية.. "أخضر الشاطئية" يتغلب على منتخب الكويت
سبق

تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 3/ 2 في ثاني المباريات الودية التي جمعتهما اليوم السبت، التي أُقيمت على ملعب مشرف الترابي في المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه (الأخضر) في العاصمة الكويتية في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية.

وسُجّلت أهداف المنتخب السعودي عن طريق (محمد عماش، سعد العلي وسعود العتيبي).

وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي، البرازيلي جوجا زلوكوفيك، خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين، وتدويرهم بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
11:59 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:30 AM

في المباراة الودية الثانية.. "أخضر الشاطئية" يتغلب على منتخب الكويت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
117

تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 3/ 2 في ثاني المباريات الودية التي جمعتهما اليوم السبت، التي أُقيمت على ملعب مشرف الترابي في المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه (الأخضر) في العاصمة الكويتية في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية.

وسُجّلت أهداف المنتخب السعودي عن طريق (محمد عماش، سعد العلي وسعود العتيبي).

وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي، البرازيلي جوجا زلوكوفيك، خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين، وتدويرهم بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة