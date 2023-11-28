في المباراة الودية الثانية.. "أخضر الشاطئية" يتغلب على منتخب الكويت

تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 3/ 2 في ثاني المباريات الودية التي جمعتهما اليوم السبت، التي أُقيمت على ملعب مشرف الترابي في المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه (الأخضر) في العاصمة الكويتية في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية.



وسُجّلت أهداف المنتخب السعودي عن طريق (محمد عماش، سعد العلي وسعود العتيبي).



وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي، البرازيلي جوجا زلوكوفيك، خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين، وتدويرهم بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.