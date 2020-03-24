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الشرقية.. إلزام مراكز التسوق بنقاط مسافة تباعد بين المتسوقين

تحديد علامات إرشادية أرضية للوقوف باللغتين العربية والإنجليزية

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كل البلديات والإدارات المعنية بالأمانة بمتابعة مدى التزام مراكز التسوق "الهايبر ماركت" والأسواق التموينية بتطبيق التدابير الوقائية والاحترازية؛ لضمان أعلى مستويات الحماية للصحة والسلامة العامة.

وأكد "الجبير" ضرورة ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين المتسوقين عند عملية الدفع النقدي وأثناء التسوق، وذلك من خلال تحديد علامات إرشادية أرضية لوقوف المتسوقين باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة للتشجيع على التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل للمنازل من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة؛ بهدف الحصول على تجربة تسوق آمنة تحافظ على صحة المتسوقين وسلامة أفراد الأسرة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقتها أمانة المنطقة الشرقية مؤخراً، والتي تشمل من ضمنها إلزام العاملين بكل مراكز التسوق بالاشتراطات الوقائية والنظافة العامة والالتزام التام بارتداء الألبسة الواقية للعاملين من كمامات وقفازات وغطاء الرأس بجانب النظافة الشخصية.

وجاء التأكيد على ضرورة استخدام وسائل وآليات التعقيم وطرق استخدامها بالنسبة للأفراد والأسطح الملامسة في الموقع مع تعقيم عربات التسوق وتوفير قفازات للمتسوقين وكيفية التعامل مع الأعراض المرضية عند ظهورها على أحد العاملين واتخاذ أشكال الوقاية وفحص العاملين حرارياً مرتين يومياً.

وشدد "الجبير" على ضرورة متابعة هذه الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" من خلال تسخير كل الإمكانيات في البلديات والإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

فيروس كورونا الجديد المنطقة الشرقية مراكز التسوق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. إلزام مراكز التسوق بنقاط مسافة تباعد بين المتسوقين
سبق

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كل البلديات والإدارات المعنية بالأمانة بمتابعة مدى التزام مراكز التسوق "الهايبر ماركت" والأسواق التموينية بتطبيق التدابير الوقائية والاحترازية؛ لضمان أعلى مستويات الحماية للصحة والسلامة العامة.

وأكد "الجبير" ضرورة ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين المتسوقين عند عملية الدفع النقدي وأثناء التسوق، وذلك من خلال تحديد علامات إرشادية أرضية لوقوف المتسوقين باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة للتشجيع على التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل للمنازل من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة؛ بهدف الحصول على تجربة تسوق آمنة تحافظ على صحة المتسوقين وسلامة أفراد الأسرة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقتها أمانة المنطقة الشرقية مؤخراً، والتي تشمل من ضمنها إلزام العاملين بكل مراكز التسوق بالاشتراطات الوقائية والنظافة العامة والالتزام التام بارتداء الألبسة الواقية للعاملين من كمامات وقفازات وغطاء الرأس بجانب النظافة الشخصية.

وجاء التأكيد على ضرورة استخدام وسائل وآليات التعقيم وطرق استخدامها بالنسبة للأفراد والأسطح الملامسة في الموقع مع تعقيم عربات التسوق وتوفير قفازات للمتسوقين وكيفية التعامل مع الأعراض المرضية عند ظهورها على أحد العاملين واتخاذ أشكال الوقاية وفحص العاملين حرارياً مرتين يومياً.

وشدد "الجبير" على ضرورة متابعة هذه الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" من خلال تسخير كل الإمكانيات في البلديات والإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:50 PM

الشرقية.. إلزام مراكز التسوق بنقاط مسافة تباعد بين المتسوقين

تحديد علامات إرشادية أرضية للوقوف باللغتين العربية والإنجليزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كل البلديات والإدارات المعنية بالأمانة بمتابعة مدى التزام مراكز التسوق "الهايبر ماركت" والأسواق التموينية بتطبيق التدابير الوقائية والاحترازية؛ لضمان أعلى مستويات الحماية للصحة والسلامة العامة.

وأكد "الجبير" ضرورة ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين المتسوقين عند عملية الدفع النقدي وأثناء التسوق، وذلك من خلال تحديد علامات إرشادية أرضية لوقوف المتسوقين باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة للتشجيع على التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل للمنازل من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة؛ بهدف الحصول على تجربة تسوق آمنة تحافظ على صحة المتسوقين وسلامة أفراد الأسرة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقتها أمانة المنطقة الشرقية مؤخراً، والتي تشمل من ضمنها إلزام العاملين بكل مراكز التسوق بالاشتراطات الوقائية والنظافة العامة والالتزام التام بارتداء الألبسة الواقية للعاملين من كمامات وقفازات وغطاء الرأس بجانب النظافة الشخصية.

وجاء التأكيد على ضرورة استخدام وسائل وآليات التعقيم وطرق استخدامها بالنسبة للأفراد والأسطح الملامسة في الموقع مع تعقيم عربات التسوق وتوفير قفازات للمتسوقين وكيفية التعامل مع الأعراض المرضية عند ظهورها على أحد العاملين واتخاذ أشكال الوقاية وفحص العاملين حرارياً مرتين يومياً.

وشدد "الجبير" على ضرورة متابعة هذه الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" من خلال تسخير كل الإمكانيات في البلديات والإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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