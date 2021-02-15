النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 314 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

دون أدلة .. "أردوغان" يتهم أمريكا بدعم "العمال الكردستاني"

غداة إعدام 13 تركياً مختطفاً شمال العراق

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين) بدعم المسلحين الأكراد الذين ذكرت أنقرة أنهم أعدموا 13 تركيًا مختطفًا في شمال العراق.

واعتبر "أردوغان" أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أن "البيان الأمريكي أظهر دعمه لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية"، رغم عدم إظهاره لأي أدلة تثبت اتهامه.

وأعلنت تركيا أمس أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا 13 تركياً، بينهم أفراد من الجيش والشرطة، وسط عملية عسكرية ضد الحزب.

وذكرت واشنطن أنها تدين عمليات القتل إذا تأكدت أنباء عن مسؤولية حزب العمال الكردستاني.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
دون أدلة .. "أردوغان" يتهم أمريكا بدعم "العمال الكردستاني"
سبق

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين) بدعم المسلحين الأكراد الذين ذكرت أنقرة أنهم أعدموا 13 تركيًا مختطفًا في شمال العراق.

واعتبر "أردوغان" أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أن "البيان الأمريكي أظهر دعمه لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية"، رغم عدم إظهاره لأي أدلة تثبت اتهامه.

وأعلنت تركيا أمس أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا 13 تركياً، بينهم أفراد من الجيش والشرطة، وسط عملية عسكرية ضد الحزب.

وذكرت واشنطن أنها تدين عمليات القتل إذا تأكدت أنباء عن مسؤولية حزب العمال الكردستاني.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
03:28 PM

دون أدلة .. "أردوغان" يتهم أمريكا بدعم "العمال الكردستاني"

غداة إعدام 13 تركياً مختطفاً شمال العراق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
283

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين) بدعم المسلحين الأكراد الذين ذكرت أنقرة أنهم أعدموا 13 تركيًا مختطفًا في شمال العراق.

واعتبر "أردوغان" أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أن "البيان الأمريكي أظهر دعمه لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية"، رغم عدم إظهاره لأي أدلة تثبت اتهامه.

وأعلنت تركيا أمس أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا 13 تركياً، بينهم أفراد من الجيش والشرطة، وسط عملية عسكرية ضد الحزب.

وذكرت واشنطن أنها تدين عمليات القتل إذا تأكدت أنباء عن مسؤولية حزب العمال الكردستاني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,487

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة