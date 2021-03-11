النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن

جونك: المحققون لم يحددوا بعدُ أي مشتبه به في الحادثة.. الغموض يلفّ دوافعها

أعلنت الشرطة الأمريكية فجر اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب رابع جراء إطلاق نار وقع في أكبر مدن ولاية تكساس، هيوستن.

وأكدت شرطة هيوستن على حسابها في "تويتر"، أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية جراء الحادث، ولَقِيَ ثلاثة منهم مصرعهم؛ فيما نُقل الرابع إلى المستشفى وفق "روسيا اليوم".

وصرّح ريتشارد جونك من إدارة شرطة هيوستن لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن المحققين لم يحددوا بعدُ أي مشتبه به في الحادثة التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس، ولا يزال الغموض يلف دوافعها.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن
سبق

أعلنت الشرطة الأمريكية فجر اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب رابع جراء إطلاق نار وقع في أكبر مدن ولاية تكساس، هيوستن.

وأكدت شرطة هيوستن على حسابها في "تويتر"، أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية جراء الحادث، ولَقِيَ ثلاثة منهم مصرعهم؛ فيما نُقل الرابع إلى المستشفى وفق "روسيا اليوم".

وصرّح ريتشارد جونك من إدارة شرطة هيوستن لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن المحققين لم يحددوا بعدُ أي مشتبه به في الحادثة التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس، ولا يزال الغموض يلف دوافعها.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
12:08 PM

الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن

جونك: المحققون لم يحددوا بعدُ أي مشتبه به في الحادثة.. الغموض يلفّ دوافعها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
71

أعلنت الشرطة الأمريكية فجر اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب رابع جراء إطلاق نار وقع في أكبر مدن ولاية تكساس، هيوستن.

وأكدت شرطة هيوستن على حسابها في "تويتر"، أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية جراء الحادث، ولَقِيَ ثلاثة منهم مصرعهم؛ فيما نُقل الرابع إلى المستشفى وفق "روسيا اليوم".

وصرّح ريتشارد جونك من إدارة شرطة هيوستن لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن المحققين لم يحددوا بعدُ أي مشتبه به في الحادثة التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس، ولا يزال الغموض يلف دوافعها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,930
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,115
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,841
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,264

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة