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بالورود والهدايا.. شاهد استقبالاً محفزاً من "أمانة الطائف" لطلاب الابتدائي

فيما انتشر منسوبوها عند "إشارات المرور الضوئية" وبالقرب من المدارس

استقبلت أمانة محافظة الطائف، الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بالهدايا والورود، مع استهلالية العودة الحضورية الآمنة، اليوم الأحد.

هذا وقد انتشر عددٌ من منسوبي الأمانة عند الإشارات الضوئية المرورية وبالقرب من المدارس يحملون الورود والهدايا، والابتسامة تعلو محياهم برؤية الطلاب والطالبات يعودون إلى مقاعدهم الدراسية بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وعبّر أولياء أمور الطلاب والطالبات عن سعادتهم بتلك البادرة من منسوبي أمانة الطائف، والتي كان لها أثرٌ طيبٌ في نفوس أبنائهم وبناتهم، وأسهمت في ارتياحهم دون خوفٍ، بل بادلوهم الابتسامة، وملامحهم تعبّر عن اشتياقهم للعودة للدراسة.

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بالورود والهدايا.. شاهد استقبالاً محفزاً من "أمانة الطائف" لطلاب الابتدائي
سبق

استقبلت أمانة محافظة الطائف، الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بالهدايا والورود، مع استهلالية العودة الحضورية الآمنة، اليوم الأحد.

هذا وقد انتشر عددٌ من منسوبي الأمانة عند الإشارات الضوئية المرورية وبالقرب من المدارس يحملون الورود والهدايا، والابتسامة تعلو محياهم برؤية الطلاب والطالبات يعودون إلى مقاعدهم الدراسية بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وعبّر أولياء أمور الطلاب والطالبات عن سعادتهم بتلك البادرة من منسوبي أمانة الطائف، والتي كان لها أثرٌ طيبٌ في نفوس أبنائهم وبناتهم، وأسهمت في ارتياحهم دون خوفٍ، بل بادلوهم الابتسامة، وملامحهم تعبّر عن اشتياقهم للعودة للدراسة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
10:20 AM

بالورود والهدايا.. شاهد استقبالاً محفزاً من "أمانة الطائف" لطلاب الابتدائي

فيما انتشر منسوبوها عند "إشارات المرور الضوئية" وبالقرب من المدارس

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فهد العتيبي - الطائف
0
2,439

استقبلت أمانة محافظة الطائف، الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بالهدايا والورود، مع استهلالية العودة الحضورية الآمنة، اليوم الأحد.

هذا وقد انتشر عددٌ من منسوبي الأمانة عند الإشارات الضوئية المرورية وبالقرب من المدارس يحملون الورود والهدايا، والابتسامة تعلو محياهم برؤية الطلاب والطالبات يعودون إلى مقاعدهم الدراسية بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وعبّر أولياء أمور الطلاب والطالبات عن سعادتهم بتلك البادرة من منسوبي أمانة الطائف، والتي كان لها أثرٌ طيبٌ في نفوس أبنائهم وبناتهم، وأسهمت في ارتياحهم دون خوفٍ، بل بادلوهم الابتسامة، وملامحهم تعبّر عن اشتياقهم للعودة للدراسة.

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