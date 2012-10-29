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"المواصفات" تشترك في 70 لجنة فنية دولية جديدة

الهيئة تقود تمثيل المملكة في المنظمات المختصة

سجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال العام 2020، حضوراً فاعلاً في اللجان الفنية بالمنظمات الدولية المعنيّة بالمواصفات وأنشطة التقييس.

وخلال الربع الثالث من العام 2020؛ اشتركت الهيئة في 70 لجنة فنية دولية جديدة معنية بإعداد المواصفات القياسية كعضو عامل P-Member، ليصبح مجموع اللجان الفنية التي تشترك بها الهيئة 382 لجنة فنية في جميع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشترك بها المملكة العربية السعودية.

وتقود "المواصفات السعودية" تمثيل المملكة في المنظمات الدولية المختصة، عبر تشجيع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشارك المملكة في 195 لجنة فنية دولية كعضو عامل (P-Member) و187 لجنة كعضو مراقب (O-Member).

يأتي ذلك بعد انتخاب المملكة عضواً بمجلس إدارة منظمة التقييس الدولية (الأيزو)، وكذلك توليها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك)، وحضورها الكبير في هيئة التقييس الخليجية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وغيرها من المنظمات.

يشار إلى أن المشاركة الفاعلة باللجان الفنية الدولية هو أحد مؤشرات القياس الرئيسية للاستراتيجية التي تستهدف المواصفات السعودية من خلالها الارتقاء بمكانة المملكة من خلال المشاركة الفاعلة في قيادة أنشطة التقييس الإقليمية والدولية.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تشترك في 70 لجنة فنية دولية جديدة
سبق

سجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال العام 2020، حضوراً فاعلاً في اللجان الفنية بالمنظمات الدولية المعنيّة بالمواصفات وأنشطة التقييس.

وخلال الربع الثالث من العام 2020؛ اشتركت الهيئة في 70 لجنة فنية دولية جديدة معنية بإعداد المواصفات القياسية كعضو عامل P-Member، ليصبح مجموع اللجان الفنية التي تشترك بها الهيئة 382 لجنة فنية في جميع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشترك بها المملكة العربية السعودية.

وتقود "المواصفات السعودية" تمثيل المملكة في المنظمات الدولية المختصة، عبر تشجيع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشارك المملكة في 195 لجنة فنية دولية كعضو عامل (P-Member) و187 لجنة كعضو مراقب (O-Member).

يأتي ذلك بعد انتخاب المملكة عضواً بمجلس إدارة منظمة التقييس الدولية (الأيزو)، وكذلك توليها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك)، وحضورها الكبير في هيئة التقييس الخليجية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وغيرها من المنظمات.

يشار إلى أن المشاركة الفاعلة باللجان الفنية الدولية هو أحد مؤشرات القياس الرئيسية للاستراتيجية التي تستهدف المواصفات السعودية من خلالها الارتقاء بمكانة المملكة من خلال المشاركة الفاعلة في قيادة أنشطة التقييس الإقليمية والدولية.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
12:44 PM

"المواصفات" تشترك في 70 لجنة فنية دولية جديدة

الهيئة تقود تمثيل المملكة في المنظمات المختصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال العام 2020، حضوراً فاعلاً في اللجان الفنية بالمنظمات الدولية المعنيّة بالمواصفات وأنشطة التقييس.

وخلال الربع الثالث من العام 2020؛ اشتركت الهيئة في 70 لجنة فنية دولية جديدة معنية بإعداد المواصفات القياسية كعضو عامل P-Member، ليصبح مجموع اللجان الفنية التي تشترك بها الهيئة 382 لجنة فنية في جميع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشترك بها المملكة العربية السعودية.

وتقود "المواصفات السعودية" تمثيل المملكة في المنظمات الدولية المختصة، عبر تشجيع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشارك المملكة في 195 لجنة فنية دولية كعضو عامل (P-Member) و187 لجنة كعضو مراقب (O-Member).

يأتي ذلك بعد انتخاب المملكة عضواً بمجلس إدارة منظمة التقييس الدولية (الأيزو)، وكذلك توليها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك)، وحضورها الكبير في هيئة التقييس الخليجية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وغيرها من المنظمات.

يشار إلى أن المشاركة الفاعلة باللجان الفنية الدولية هو أحد مؤشرات القياس الرئيسية للاستراتيجية التي تستهدف المواصفات السعودية من خلالها الارتقاء بمكانة المملكة من خلال المشاركة الفاعلة في قيادة أنشطة التقييس الإقليمية والدولية.

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