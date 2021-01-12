النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.. تأكيد جديد من "الشورى"

المجلس دعا "هدف" إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفات واضحة

أكّد مجلس #الشورى، اليوم، قراره الذي ينص على "النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع مَن سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم".

وطالب #مجلس_الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الصندوق باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة لتحقيق رؤيته وأهدافه.

كما دعا الصندوق إلى مراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.. تأكيد جديد من "الشورى"
سبق

أكّد مجلس #الشورى، اليوم، قراره الذي ينص على "النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع مَن سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم".

وطالب #مجلس_الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الصندوق باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة لتحقيق رؤيته وأهدافه.

كما دعا الصندوق إلى مراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
12:27 PM

دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.. تأكيد جديد من "الشورى"

المجلس دعا "هدف" إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفات واضحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
394

أكّد مجلس #الشورى، اليوم، قراره الذي ينص على "النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع مَن سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم".

وطالب #مجلس_الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الصندوق باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة لتحقيق رؤيته وأهدافه.

كما دعا الصندوق إلى مراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,753

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة