أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانًا، كشف فيه انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد. وتفصيلاً، قال المركز: "إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بشأن فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تم إعلانها في 1442/ 3/ 10هـ، نود التنبيه بانتهاء فترة السماح الموضحة". وأضاف: "وعليه فإنه يُمنع الصيد بأشكاله كافة ابتداء من 1442/6/1هـ". وأشار المركز إلى أن العمل جارٍ لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة.

"تنمية الحياة الفطرية" يعلن انتهاء فترة السماح بممارسة الصيد منصور الشلاقي سبق 2021-01-22 أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانًا، كشف فيه انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد.



وتفصيلاً، قال المركز: "إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بشأن فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تم إعلانها في 1442/ 3/ 10هـ، نود التنبيه بانتهاء فترة السماح الموضحة".



وأضاف: "وعليه فإنه يُمنع الصيد بأشكاله كافة ابتداء من 1442/6/1هـ".



وأشار المركز إلى أن العمل جارٍ لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 10:47 PM

"تنمية الحياة الفطرية" يعلن انتهاء فترة السماح بممارسة الصيد أكد أنه يجري التجهيز لتنظيمه وفقًا لنظام البيئة





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أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانًا، كشف فيه انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد.



وتفصيلاً، قال المركز: "إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بشأن فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تم إعلانها في 1442/ 3/ 10هـ، نود التنبيه بانتهاء فترة السماح الموضحة".



وأضاف: "وعليه فإنه يُمنع الصيد بأشكاله كافة ابتداء من 1442/6/1هـ".



وأشار المركز إلى أن العمل جارٍ لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة.