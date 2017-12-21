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السودان تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 45.805.

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السودان تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات
سبق

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 45.805.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
04:59 PM

السودان تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 45.805.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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