السودان تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 45.805.
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 45.805.
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 45.805.
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 45.805.