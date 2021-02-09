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تصوير جوي.. "طبب عسير" تكتسي ببياض البرد الكثيف

بعد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات كثيفة من البرد على مركز طبب، شمال غرب مدينة أبها، سالت على إثرها أودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثقت عدسة المصور "ماجد القحطاني" مقطع فيديو جوي يظهر مناطق تساقط البرد، فيما اكتست جبال طبب باللون الأبيض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصوير جوي.. "طبب عسير" تكتسي ببياض البرد الكثيف
سبق

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات كثيفة من البرد على مركز طبب، شمال غرب مدينة أبها، سالت على إثرها أودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثقت عدسة المصور "ماجد القحطاني" مقطع فيديو جوي يظهر مناطق تساقط البرد، فيما اكتست جبال طبب باللون الأبيض.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:46 PM

تصوير جوي.. "طبب عسير" تكتسي ببياض البرد الكثيف

بعد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة

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سويد الحارثي - عسير
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9,785

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات كثيفة من البرد على مركز طبب، شمال غرب مدينة أبها، سالت على إثرها أودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثقت عدسة المصور "ماجد القحطاني" مقطع فيديو جوي يظهر مناطق تساقط البرد، فيما اكتست جبال طبب باللون الأبيض.

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