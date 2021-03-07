البرلمان العربي يدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

أشاد باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية

أدان البرلمان العربي بشدة محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات المفخخة التي اعترضتها قوات التحالف، داعياً إلى وقفة جادة حاسمة وفورية من المجتمع الدولي لثني مليشيا الحوثي الإرهابية عن سلوكها الإجرامي المتعمد والممنهج.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له اليوم، أي اعتداء على سيادة المملكة ويهدد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء والذي يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين، محذراً من استمرار هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعد تحد سافرا للمجتمع الدولي وكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية المتكررة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن تأييده التام لكل الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشاد البرلمان العربي باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي بشكل متكرر وصدها لهذه الهجمات.