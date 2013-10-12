بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني مكة" يحذِّر من التقلبات الجوية.. وهذه أوقاتها

احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم السبت حتى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد غدًا.

وجاء ذلك التحذير وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة "تنبيهًا متقدمًا" واحتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجين من الله السلامة للجميع.