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أمطار خفيفة إلى متوسطة على ينبع.. و"المدني" يحذّر

السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من الهطولات

شهدت محافظة ينبع صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة ومدينة ينبع الصناعية وبعض مراكز شمال المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

ودعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق ينبع- أملج، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والفقرة، والمسيجيد، وبدر)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات: (العلا، وينبع، والرايس)؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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أمطار خفيفة إلى متوسطة على ينبع.. و"المدني" يحذّر
سبق

شهدت محافظة ينبع صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة ومدينة ينبع الصناعية وبعض مراكز شمال المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

ودعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق ينبع- أملج، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والفقرة، والمسيجيد، وبدر)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات: (العلا، وينبع، والرايس)؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
11:02 AM

أمطار خفيفة إلى متوسطة على ينبع.. و"المدني" يحذّر

السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من الهطولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهدت محافظة ينبع صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتفاوتة على بعض أحياء المحافظة ومدينة ينبع الصناعية وبعض مراكز شمال المحافظة؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

ودعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق ينبع- أملج، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والفقرة، والمسيجيد، وبدر)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات: (العلا، وينبع، والرايس)؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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