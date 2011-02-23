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رئيس بلدي صامطة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة الجائلين

خلال الاجتماع مع مدير الخدمات والمراقبين الصحيين

عقد رئيس المجلس البلدي ببلدية محافظة صامطة أحمد محمد حسين نجمي، ونائبه محمد عواجي مدخلي، اليوم، اجتماعاً مع مدير الخدمات عبده محمد بدوي والمراقبين الصحيين، ببلدية صامطة.

جاء ذلك من أجل متابعة الإجراءات المتخذة من بلدية المحافظة، ممثلة في الأقسام المختصة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق المراكز التجارية لذلك، ومدى تقيدها بالضوابط التي فرضت عليهم، وتطبيقها على أرض الواقع.

وثمن المجلس البلدي خلال الاجتماع جهود المراقبين ورئيس قسم الخدمات بالبلدية، خلال الفترة الماضية، من أجل متابعة المراكز التجارية لتطبيق الضوابط الاحترازية وفرض الغرامات على المحالّ المخالفة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المتابعة المستمرة لتطبيق إجراءات واحترازات وباء كورونا على الباعة الجائلين وتطبيق الأنظمة عليهم، بسبب مخالفة البعض منهم للأنظمة وصعوبة فرض الضوابط الصحية عليهم.

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رئيس بلدي صامطة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة الجائلين
سبق

عقد رئيس المجلس البلدي ببلدية محافظة صامطة أحمد محمد حسين نجمي، ونائبه محمد عواجي مدخلي، اليوم، اجتماعاً مع مدير الخدمات عبده محمد بدوي والمراقبين الصحيين، ببلدية صامطة.

جاء ذلك من أجل متابعة الإجراءات المتخذة من بلدية المحافظة، ممثلة في الأقسام المختصة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق المراكز التجارية لذلك، ومدى تقيدها بالضوابط التي فرضت عليهم، وتطبيقها على أرض الواقع.

وثمن المجلس البلدي خلال الاجتماع جهود المراقبين ورئيس قسم الخدمات بالبلدية، خلال الفترة الماضية، من أجل متابعة المراكز التجارية لتطبيق الضوابط الاحترازية وفرض الغرامات على المحالّ المخالفة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المتابعة المستمرة لتطبيق إجراءات واحترازات وباء كورونا على الباعة الجائلين وتطبيق الأنظمة عليهم، بسبب مخالفة البعض منهم للأنظمة وصعوبة فرض الضوابط الصحية عليهم.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
07:53 PM

رئيس بلدي صامطة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة الجائلين

خلال الاجتماع مع مدير الخدمات والمراقبين الصحيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقد رئيس المجلس البلدي ببلدية محافظة صامطة أحمد محمد حسين نجمي، ونائبه محمد عواجي مدخلي، اليوم، اجتماعاً مع مدير الخدمات عبده محمد بدوي والمراقبين الصحيين، ببلدية صامطة.

جاء ذلك من أجل متابعة الإجراءات المتخذة من بلدية المحافظة، ممثلة في الأقسام المختصة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق المراكز التجارية لذلك، ومدى تقيدها بالضوابط التي فرضت عليهم، وتطبيقها على أرض الواقع.

وثمن المجلس البلدي خلال الاجتماع جهود المراقبين ورئيس قسم الخدمات بالبلدية، خلال الفترة الماضية، من أجل متابعة المراكز التجارية لتطبيق الضوابط الاحترازية وفرض الغرامات على المحالّ المخالفة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المتابعة المستمرة لتطبيق إجراءات واحترازات وباء كورونا على الباعة الجائلين وتطبيق الأنظمة عليهم، بسبب مخالفة البعض منهم للأنظمة وصعوبة فرض الضوابط الصحية عليهم.

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