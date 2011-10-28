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اليمن.. مقتل عنصرين من "القاعدة" في ضربة أمريكية

استهدفت سيارتهما خلال مرورها في مأرب

نقلت "سبوتنيك" عن مصدر في محافظة مأرب اليمنية، أن مسلحين يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة الإرهابي قتلا، اليوم (الثلاثاء)، في قصف شنته طائرة، يعتقد أنها أمريكية على محافظة مأرب.

وبيّن المصدر أن طائرة من دون طيار استهدفت سيارة على متنها مسلحان أثناء مرورها قرب منطقة عرق آل شبوان في مديرية الوادي شمال شرقي مدينة مأرب.


وذكر أن الغارة أدت إلى احتراق السيارة، ومقتل اثنين على الأقل كانا على متنها.

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اليمن.. مقتل عنصرين من "القاعدة" في ضربة أمريكية
سبق

نقلت "سبوتنيك" عن مصدر في محافظة مأرب اليمنية، أن مسلحين يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة الإرهابي قتلا، اليوم (الثلاثاء)، في قصف شنته طائرة، يعتقد أنها أمريكية على محافظة مأرب.

وبيّن المصدر أن طائرة من دون طيار استهدفت سيارة على متنها مسلحان أثناء مرورها قرب منطقة عرق آل شبوان في مديرية الوادي شمال شرقي مدينة مأرب.


وذكر أن الغارة أدت إلى احتراق السيارة، ومقتل اثنين على الأقل كانا على متنها.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
09:50 PM

اليمن.. مقتل عنصرين من "القاعدة" في ضربة أمريكية

استهدفت سيارتهما خلال مرورها في مأرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "سبوتنيك" عن مصدر في محافظة مأرب اليمنية، أن مسلحين يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة الإرهابي قتلا، اليوم (الثلاثاء)، في قصف شنته طائرة، يعتقد أنها أمريكية على محافظة مأرب.

وبيّن المصدر أن طائرة من دون طيار استهدفت سيارة على متنها مسلحان أثناء مرورها قرب منطقة عرق آل شبوان في مديرية الوادي شمال شرقي مدينة مأرب.


وذكر أن الغارة أدت إلى احتراق السيارة، ومقتل اثنين على الأقل كانا على متنها.

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