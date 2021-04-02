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وزارة الحج والعمرة تباشر أعمالها في منافذ العاصمة المقدسة

لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن

نشرت وزارة الحج والعمرة جانبًا من أعمالها الخدمية عبر منافذ العاصمة المقدسة.

وقالت وزارة الحج والعمرة: "بكل ود نتشرف باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن بداية من منافذ العاصمة المقدسة حتى إتمام مناسكهم".

وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن تطبيق اعتمرنا

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وزارة الحج والعمرة تباشر أعمالها في منافذ العاصمة المقدسة
سبق

نشرت وزارة الحج والعمرة جانبًا من أعمالها الخدمية عبر منافذ العاصمة المقدسة.

وقالت وزارة الحج والعمرة: "بكل ود نتشرف باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن بداية من منافذ العاصمة المقدسة حتى إتمام مناسكهم".

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
11:06 PM

وزارة الحج والعمرة تباشر أعمالها في منافذ العاصمة المقدسة

لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,655

نشرت وزارة الحج والعمرة جانبًا من أعمالها الخدمية عبر منافذ العاصمة المقدسة.

وقالت وزارة الحج والعمرة: "بكل ود نتشرف باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن بداية من منافذ العاصمة المقدسة حتى إتمام مناسكهم".

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