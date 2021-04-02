نشرت وزارة الحج والعمرة جانبًا من أعمالها الخدمية عبر منافذ العاصمة المقدسة.
وقالت وزارة الحج والعمرة: "بكل ود نتشرف باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن بداية من منافذ العاصمة المقدسة حتى إتمام مناسكهم".
وزارة الحج والعمرة تباشر أعمالها في منافذ العاصمة المقدسة
لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
نشرت وزارة الحج والعمرة جانبًا من أعمالها الخدمية عبر منافذ العاصمة المقدسة.
وقالت وزارة الحج والعمرة: "بكل ود نتشرف باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن بداية من منافذ العاصمة المقدسة حتى إتمام مناسكهم".
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وزارة الحج والعمرة تباشر أعمالها في منافذ العاصمة المقدسةعبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-02
نشرت وزارة الحج والعمرة جانبًا من أعمالها الخدمية عبر منافذ العاصمة المقدسة.
02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
11:06 PM
وزارة الحج والعمرة تباشر أعمالها في منافذ العاصمة المقدسة
لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
نشرت وزارة الحج والعمرة جانبًا من أعمالها الخدمية عبر منافذ العاصمة المقدسة.
وقالت وزارة الحج والعمرة: "بكل ود نتشرف باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن بداية من منافذ العاصمة المقدسة حتى إتمام مناسكهم".
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