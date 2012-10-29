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رئيس جامعة شقراء يتابع سير العمل بعدد من الكليات في أولى جولاته الميدانية

شملت الطب والتربية والمجتمع والحاسب.. واجتمع بالعمداء وهيئة التدريس

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لكليات الجامعة في محافظة شقراء، بهدف الوقوف على سير العمل الأكاديمي فيها، وذلك في أولى جولاته الميدانية على كليات الجامعة.

وتفصيلًا: شملت الجولة عددًا من الكليات من بينها كلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وعمادة السنة التحضيرية، وكلية الحاسب الآلي، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية المجتمع، وكلية التربية، كما تضمنت الزيارة عقد العديد من الاجتماعات مع عمداء الكليات ومنسوبيها، وتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص سير العملية التعليمية في هذه الكليات، وفي مقدمتها متابعة سير الاختبارات في الكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

ملخص عن خطط الكليات واحتياجاتها، وبرامجها المستقبلية، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس.

واستمع رئيس الجامعة خلال الجولة إلى التعرف على مقترحاتهم بشأن كيفية تطوير منظومة العمل في الكليات بما يخدم أهداف العملية الأكاديمية والتعليمية، وعَقِبَ ذلك قام سعادته بجولة ميدانية على قاعات التدريس ومرافق الكليات وتجهيزاتها.

وفي ختام الجولة حرص رئيس الجامعة على تقديم شكره وتقديره لعمداء الكليات ومنسوبيها على جهودهم التي يقومون بها، مؤكدًا أنه سيأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها من قبل منسوبي الجامعة لمعالجتها والسعي في تطبيق كل مقترح يسهم في رفع مستوى الأداء للعمل، كما رحب بكافة الأفكار المطروحة من الكفاءات الإدارية والعلمية التي تسعى إلى تحقيق توجهات الجامعة والنهوض بها.

ووجه "السيف" بضرورة الحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، وصقل مهاراتهم الأكاديمية بما يسهم في تحقيق مخرجات متميزة تلبي احتياجات سوق العمل.

جامعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس جامعة شقراء يتابع سير العمل بعدد من الكليات في أولى جولاته الميدانية
سبق

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لكليات الجامعة في محافظة شقراء، بهدف الوقوف على سير العمل الأكاديمي فيها، وذلك في أولى جولاته الميدانية على كليات الجامعة.

وتفصيلًا: شملت الجولة عددًا من الكليات من بينها كلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وعمادة السنة التحضيرية، وكلية الحاسب الآلي، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية المجتمع، وكلية التربية، كما تضمنت الزيارة عقد العديد من الاجتماعات مع عمداء الكليات ومنسوبيها، وتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص سير العملية التعليمية في هذه الكليات، وفي مقدمتها متابعة سير الاختبارات في الكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

ملخص عن خطط الكليات واحتياجاتها، وبرامجها المستقبلية، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس.

واستمع رئيس الجامعة خلال الجولة إلى التعرف على مقترحاتهم بشأن كيفية تطوير منظومة العمل في الكليات بما يخدم أهداف العملية الأكاديمية والتعليمية، وعَقِبَ ذلك قام سعادته بجولة ميدانية على قاعات التدريس ومرافق الكليات وتجهيزاتها.

وفي ختام الجولة حرص رئيس الجامعة على تقديم شكره وتقديره لعمداء الكليات ومنسوبيها على جهودهم التي يقومون بها، مؤكدًا أنه سيأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها من قبل منسوبي الجامعة لمعالجتها والسعي في تطبيق كل مقترح يسهم في رفع مستوى الأداء للعمل، كما رحب بكافة الأفكار المطروحة من الكفاءات الإدارية والعلمية التي تسعى إلى تحقيق توجهات الجامعة والنهوض بها.

ووجه "السيف" بضرورة الحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، وصقل مهاراتهم الأكاديمية بما يسهم في تحقيق مخرجات متميزة تلبي احتياجات سوق العمل.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:40 PM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:57 PM

رئيس جامعة شقراء يتابع سير العمل بعدد من الكليات في أولى جولاته الميدانية

شملت الطب والتربية والمجتمع والحاسب.. واجتمع بالعمداء وهيئة التدريس

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فلاح الجوفان - شقراء
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قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لكليات الجامعة في محافظة شقراء، بهدف الوقوف على سير العمل الأكاديمي فيها، وذلك في أولى جولاته الميدانية على كليات الجامعة.

وتفصيلًا: شملت الجولة عددًا من الكليات من بينها كلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وعمادة السنة التحضيرية، وكلية الحاسب الآلي، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية المجتمع، وكلية التربية، كما تضمنت الزيارة عقد العديد من الاجتماعات مع عمداء الكليات ومنسوبيها، وتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص سير العملية التعليمية في هذه الكليات، وفي مقدمتها متابعة سير الاختبارات في الكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

ملخص عن خطط الكليات واحتياجاتها، وبرامجها المستقبلية، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس.

واستمع رئيس الجامعة خلال الجولة إلى التعرف على مقترحاتهم بشأن كيفية تطوير منظومة العمل في الكليات بما يخدم أهداف العملية الأكاديمية والتعليمية، وعَقِبَ ذلك قام سعادته بجولة ميدانية على قاعات التدريس ومرافق الكليات وتجهيزاتها.

وفي ختام الجولة حرص رئيس الجامعة على تقديم شكره وتقديره لعمداء الكليات ومنسوبيها على جهودهم التي يقومون بها، مؤكدًا أنه سيأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها من قبل منسوبي الجامعة لمعالجتها والسعي في تطبيق كل مقترح يسهم في رفع مستوى الأداء للعمل، كما رحب بكافة الأفكار المطروحة من الكفاءات الإدارية والعلمية التي تسعى إلى تحقيق توجهات الجامعة والنهوض بها.

ووجه "السيف" بضرورة الحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، وصقل مهاراتهم الأكاديمية بما يسهم في تحقيق مخرجات متميزة تلبي احتياجات سوق العمل.

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