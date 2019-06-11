النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

النائب العام يوجه بالتحقيق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في إحدى محافظات منطقة عسير

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهه بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن، والمتسبب بها حال توافرها، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
فيما نقل النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطفلة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.

النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إزالة التعديات محافظة الحرجة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يوجه بالتحقيق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في إحدى محافظات منطقة عسير
سبق

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهه بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن، والمتسبب بها حال توافرها، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
فيما نقل النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطفلة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:45 PM

النائب العام يوجه بالتحقيق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في إحدى محافظات منطقة عسير

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
22,110

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهه بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن، والمتسبب بها حال توافرها، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
فيما نقل النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطفلة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة