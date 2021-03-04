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"تعليم الرياض" ينفذ برنامج الفحص الطبي الاستكشافي للمرحلة الابتدائية

بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية.. ويهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات إحصائية

تواصل الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات يأتي في إطار التعاون بين الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مع القطاعات الصحية بالمنطقة، وتماشيًا مع تنفيذ الخطة التشغيلية للصحة المدرسية لتعزيز الصحة العامة للطلاب والطالبات.

من جهته أشار مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري إلى أن الفحص يتم من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونظرًا لظروف استمرار جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) يقوم ولي أمر الطالب أو الطالبة بتسجيل موعد للفحص الاستكشافي من خلال حجز موعد عبر تطبيق وزارة الصحة "موعد".

ويشمل الفحص الاستكشافي تقصي التاريخ المرضي المزمن وفحص حدة النظر وفحص ضعف السمع وصعوبات التعلم واعوجاج السلسلة الفقارية وفرط الحركة وتشتت الانتباه واكتشاف حالات سوء التغذية؛ ويتم إحالة الحالات المكتشفة للجهات والمراكز الصحية المتخصصة.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد قاعدة بيانات إحصائية لصحة الطلاب والطالبات ورصد مستويات النمو والتطور البدني لهم، وإبلاغ أولياء الأمور بالمشاكل الصحية المكتشفة.

يشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج لطلاب وطالبات الصف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفصل الدراسي الأول.

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"تعليم الرياض" ينفذ برنامج الفحص الطبي الاستكشافي للمرحلة الابتدائية
سبق

تواصل الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات يأتي في إطار التعاون بين الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مع القطاعات الصحية بالمنطقة، وتماشيًا مع تنفيذ الخطة التشغيلية للصحة المدرسية لتعزيز الصحة العامة للطلاب والطالبات.

من جهته أشار مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري إلى أن الفحص يتم من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونظرًا لظروف استمرار جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) يقوم ولي أمر الطالب أو الطالبة بتسجيل موعد للفحص الاستكشافي من خلال حجز موعد عبر تطبيق وزارة الصحة "موعد".

ويشمل الفحص الاستكشافي تقصي التاريخ المرضي المزمن وفحص حدة النظر وفحص ضعف السمع وصعوبات التعلم واعوجاج السلسلة الفقارية وفرط الحركة وتشتت الانتباه واكتشاف حالات سوء التغذية؛ ويتم إحالة الحالات المكتشفة للجهات والمراكز الصحية المتخصصة.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد قاعدة بيانات إحصائية لصحة الطلاب والطالبات ورصد مستويات النمو والتطور البدني لهم، وإبلاغ أولياء الأمور بالمشاكل الصحية المكتشفة.

يشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج لطلاب وطالبات الصف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفصل الدراسي الأول.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
04:37 PM

"تعليم الرياض" ينفذ برنامج الفحص الطبي الاستكشافي للمرحلة الابتدائية

بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية.. ويهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات إحصائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات يأتي في إطار التعاون بين الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مع القطاعات الصحية بالمنطقة، وتماشيًا مع تنفيذ الخطة التشغيلية للصحة المدرسية لتعزيز الصحة العامة للطلاب والطالبات.

من جهته أشار مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري إلى أن الفحص يتم من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونظرًا لظروف استمرار جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) يقوم ولي أمر الطالب أو الطالبة بتسجيل موعد للفحص الاستكشافي من خلال حجز موعد عبر تطبيق وزارة الصحة "موعد".

ويشمل الفحص الاستكشافي تقصي التاريخ المرضي المزمن وفحص حدة النظر وفحص ضعف السمع وصعوبات التعلم واعوجاج السلسلة الفقارية وفرط الحركة وتشتت الانتباه واكتشاف حالات سوء التغذية؛ ويتم إحالة الحالات المكتشفة للجهات والمراكز الصحية المتخصصة.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد قاعدة بيانات إحصائية لصحة الطلاب والطالبات ورصد مستويات النمو والتطور البدني لهم، وإبلاغ أولياء الأمور بالمشاكل الصحية المكتشفة.

يشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج لطلاب وطالبات الصف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفصل الدراسي الأول.

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