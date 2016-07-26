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شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

خبراء الأرصاد حذروا من استمرار العواصف الرعدية وخطر الفيضانات

غمرت المياه أجزاء من لندن والجنوب بعد هطول أمطار غزيرة، غمرت إحدى محطات المترو بالمياه بشكل يفوق ما نشاهده حاليًا في مسابح أولمبياد طوكيو.

وتفصيلاً، تأثرت مناطق بما في ذلك باركينغ ونيوهام وويك وهاكني بالأمطار الغزيرة، حيث أظهرت مقاطع فيديو سيارات تسير في المياه العميقة وأشخاص يسيرون فيما تصل المياه إلى الركبة في بعض الأحيان.

ورصدت سكاي نيوز بالفيديو محطة بودينغ ميل لين دي إل آر في ستراتفورد وقد أصبحت تحت الماء، بعد هطول أمطار غزيرة يوم الأحد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار العواصف الرعدية التي تجلب البرق وخطر الفيضانات في الجنوب حتى يوم الاثنين.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من العواصف التي تغطي لندن والمقاطعات المحيطة بها حيث تتعرض المنازل والشركات لخطر الفيضانات، وكان ساريًا حتى الساعة 7 مساءً يوم الأحد.

وجاءت الأمطار الغزيرة بعد موجة حارة في وقت سابق من هذا الأسبوع جلبت درجات حرارة قياسية لأيام.

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شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"
سبق

غمرت المياه أجزاء من لندن والجنوب بعد هطول أمطار غزيرة، غمرت إحدى محطات المترو بالمياه بشكل يفوق ما نشاهده حاليًا في مسابح أولمبياد طوكيو.

وتفصيلاً، تأثرت مناطق بما في ذلك باركينغ ونيوهام وويك وهاكني بالأمطار الغزيرة، حيث أظهرت مقاطع فيديو سيارات تسير في المياه العميقة وأشخاص يسيرون فيما تصل المياه إلى الركبة في بعض الأحيان.

ورصدت سكاي نيوز بالفيديو محطة بودينغ ميل لين دي إل آر في ستراتفورد وقد أصبحت تحت الماء، بعد هطول أمطار غزيرة يوم الأحد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار العواصف الرعدية التي تجلب البرق وخطر الفيضانات في الجنوب حتى يوم الاثنين.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من العواصف التي تغطي لندن والمقاطعات المحيطة بها حيث تتعرض المنازل والشركات لخطر الفيضانات، وكان ساريًا حتى الساعة 7 مساءً يوم الأحد.

وجاءت الأمطار الغزيرة بعد موجة حارة في وقت سابق من هذا الأسبوع جلبت درجات حرارة قياسية لأيام.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
12:11 AM

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

خبراء الأرصاد حذروا من استمرار العواصف الرعدية وخطر الفيضانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غمرت المياه أجزاء من لندن والجنوب بعد هطول أمطار غزيرة، غمرت إحدى محطات المترو بالمياه بشكل يفوق ما نشاهده حاليًا في مسابح أولمبياد طوكيو.

وتفصيلاً، تأثرت مناطق بما في ذلك باركينغ ونيوهام وويك وهاكني بالأمطار الغزيرة، حيث أظهرت مقاطع فيديو سيارات تسير في المياه العميقة وأشخاص يسيرون فيما تصل المياه إلى الركبة في بعض الأحيان.

ورصدت سكاي نيوز بالفيديو محطة بودينغ ميل لين دي إل آر في ستراتفورد وقد أصبحت تحت الماء، بعد هطول أمطار غزيرة يوم الأحد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار العواصف الرعدية التي تجلب البرق وخطر الفيضانات في الجنوب حتى يوم الاثنين.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من العواصف التي تغطي لندن والمقاطعات المحيطة بها حيث تتعرض المنازل والشركات لخطر الفيضانات، وكان ساريًا حتى الساعة 7 مساءً يوم الأحد.

وجاءت الأمطار الغزيرة بعد موجة حارة في وقت سابق من هذا الأسبوع جلبت درجات حرارة قياسية لأيام.

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