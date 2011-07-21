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محافظ شرورة يتقدم الأهالي في صلاة العيد ويرفع التهاني للقيادة

حثّ المصلين على اتباع البرتوكولات الصحية لمواجهة "كورونا"

أدى محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم صلاة عيد الأضحي، وذلك بحضور عدد كبير من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

ورفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة شرورة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرات.

كما حثّ "العنزي" الجميع باتباع البروتوكولات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وفق توجيهات أمير منطقة نجران.

وفي الختام دعا العنزي الله عزّ وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود هذا البلد الغالي.

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محافظ شرورة يتقدم الأهالي في صلاة العيد ويرفع التهاني للقيادة
سبق

أدى محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم صلاة عيد الأضحي، وذلك بحضور عدد كبير من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

ورفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة شرورة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرات.

كما حثّ "العنزي" الجميع باتباع البروتوكولات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وفق توجيهات أمير منطقة نجران.

وفي الختام دعا العنزي الله عزّ وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود هذا البلد الغالي.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
10:32 PM

محافظ شرورة يتقدم الأهالي في صلاة العيد ويرفع التهاني للقيادة

حثّ المصلين على اتباع البرتوكولات الصحية لمواجهة "كورونا"

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بندر آل عوض - شرورة
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أدى محافظ محافظة شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم صلاة عيد الأضحي، وذلك بحضور عدد كبير من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

ورفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة شرورة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرات.

كما حثّ "العنزي" الجميع باتباع البروتوكولات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وفق توجيهات أمير منطقة نجران.

وفي الختام دعا العنزي الله عزّ وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود هذا البلد الغالي.

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