توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: القصيم، وحائل، والشرقية، والرياض، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق وأتربة في الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-02-20 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: القصيم، وحائل، والشرقية، والرياض، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439 08:24 AM

طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق وأتربة في الرياض الأرصاد: تستمر الرياح المثيرة للأتربة على القصيم وحائل ومكة والشرقية





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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: القصيم، وحائل، والشرقية، والرياض، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.