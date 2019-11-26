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مطلبهم تدخل عاجل يحفظ منازلهم .. أهالي شرائع مكة يلجؤون إلى "حقوق الإنسان"

قالوا بتداخل الصكوك مع الشركة فيما أكد "القويحص" سابقاً أن حكم الشرع سينفذ

طالب عدد من أهالي مخطط شرائع النخل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل خوفاً على منازلهم من الإزالة بعد تداخل الصكوك على الموقع.

وقال سليمان الزايدي؛ المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرّمة لـ"سبق"، إن فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، استقبل مجموعة من سكان شرائع النخل بضاحية مكة المكرّمة والاستماع لشكواهم من الشركة التي تقوم حالياً بأعمال تنظيمية في شرائع النخل تداخلت مع الملكيات الخاصة.

وأضاف: "أبرز الشاكون عدداً من صكوك الملكية لمنازلهم وحيازاتهم في القرية ويذكرون أن الشركة أدخلتها ضمن الحيازات التي تقوم بتنظيمها، والأهالي يطالبون بإيقاف أعمال الشركة والنظر في موضوعهم شرعاً.

واختتم "الزايدي"؛ حديثه بقوله، إن فرع الجمعية سيقوم بدراسة الشكوى وفق الوثائق التي تلقاها منهم وفي ضوئها سيقوم بالكتابة لجهة الاختصاص.

وكان أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد القويحص؛ قد كشف عن عدم إزالة المنازل التي يمتلكها المواطنون بصك شرعي في حي شرائع النخل.

وأكد "القويحص"؛ أنه ستتم إحالة جميع مَن لديهم صكوك شرعية مع صك الشركة إلى وزارة العدل للنظر فيها من الناحية الشرعية، وما يحكم به الشرع سينفَّذ.

أهالي شرائع مكة يلجؤون حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطلبهم تدخل عاجل يحفظ منازلهم .. أهالي شرائع مكة يلجؤون إلى "حقوق الإنسان"
سبق

طالب عدد من أهالي مخطط شرائع النخل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل خوفاً على منازلهم من الإزالة بعد تداخل الصكوك على الموقع.

وقال سليمان الزايدي؛ المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرّمة لـ"سبق"، إن فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، استقبل مجموعة من سكان شرائع النخل بضاحية مكة المكرّمة والاستماع لشكواهم من الشركة التي تقوم حالياً بأعمال تنظيمية في شرائع النخل تداخلت مع الملكيات الخاصة.

وأضاف: "أبرز الشاكون عدداً من صكوك الملكية لمنازلهم وحيازاتهم في القرية ويذكرون أن الشركة أدخلتها ضمن الحيازات التي تقوم بتنظيمها، والأهالي يطالبون بإيقاف أعمال الشركة والنظر في موضوعهم شرعاً.

واختتم "الزايدي"؛ حديثه بقوله، إن فرع الجمعية سيقوم بدراسة الشكوى وفق الوثائق التي تلقاها منهم وفي ضوئها سيقوم بالكتابة لجهة الاختصاص.

وكان أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد القويحص؛ قد كشف عن عدم إزالة المنازل التي يمتلكها المواطنون بصك شرعي في حي شرائع النخل.

وأكد "القويحص"؛ أنه ستتم إحالة جميع مَن لديهم صكوك شرعية مع صك الشركة إلى وزارة العدل للنظر فيها من الناحية الشرعية، وما يحكم به الشرع سينفَّذ.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:25 PM

مطلبهم تدخل عاجل يحفظ منازلهم .. أهالي شرائع مكة يلجؤون إلى "حقوق الإنسان"

قالوا بتداخل الصكوك مع الشركة فيما أكد "القويحص" سابقاً أن حكم الشرع سينفذ

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
11
17,970

طالب عدد من أهالي مخطط شرائع النخل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل خوفاً على منازلهم من الإزالة بعد تداخل الصكوك على الموقع.

وقال سليمان الزايدي؛ المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرّمة لـ"سبق"، إن فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرّمة، استقبل مجموعة من سكان شرائع النخل بضاحية مكة المكرّمة والاستماع لشكواهم من الشركة التي تقوم حالياً بأعمال تنظيمية في شرائع النخل تداخلت مع الملكيات الخاصة.

وأضاف: "أبرز الشاكون عدداً من صكوك الملكية لمنازلهم وحيازاتهم في القرية ويذكرون أن الشركة أدخلتها ضمن الحيازات التي تقوم بتنظيمها، والأهالي يطالبون بإيقاف أعمال الشركة والنظر في موضوعهم شرعاً.

واختتم "الزايدي"؛ حديثه بقوله، إن فرع الجمعية سيقوم بدراسة الشكوى وفق الوثائق التي تلقاها منهم وفي ضوئها سيقوم بالكتابة لجهة الاختصاص.

وكان أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد القويحص؛ قد كشف عن عدم إزالة المنازل التي يمتلكها المواطنون بصك شرعي في حي شرائع النخل.

وأكد "القويحص"؛ أنه ستتم إحالة جميع مَن لديهم صكوك شرعية مع صك الشركة إلى وزارة العدل للنظر فيها من الناحية الشرعية، وما يحكم به الشرع سينفَّذ.

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