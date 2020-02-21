أكملت الجهات التنفيذية بمكة المكرمة إزالة (985) عقارًا على مساحة (85867) مترًا مربعًا، ضمن أعمال تطوير منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة.

إزالة 985 عقارًا بـ"نكاسة مكة" على مساحة تناهز الـ86 ألف متر مربع عبدالرزاق البجالي سبق 2022-02-21 أكملت الجهات التنفيذية بمكة المكرمة إزالة (985) عقارًا على مساحة (85867) مترًا مربعًا، ضمن أعمال تطوير منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة. جاء ذلك بإشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443 12:22 AM

إزالة 985 عقارًا بـ"نكاسة مكة" على مساحة تناهز الـ86 ألف متر مربع ضمن أعمال تطوير المنطقة بإشراف الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة والمشاعر





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أكملت الجهات التنفيذية بمكة المكرمة إزالة (985) عقارًا على مساحة (85867) مترًا مربعًا، ضمن أعمال تطوير منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة.

جاء ذلك بإشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



