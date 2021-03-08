النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي

عبّر عن استغرابه لهذا العبث الأمني المتكرر في شبه صمت من المجتمع الدولي

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن وصول طائرات مسيرة مستهدفة منابع الطاقة العالمية في السعودية، والمنشآت المدنية للسكان المدنيين القائمين على إنتاج الطاقة لإمداد العالم عمل إرهابي وتهديد للاستقرار العالمي لذي تُمثل الطاقة المحرك الأساسي لاقتصاده وحياته.

وأضاف أن استهداف المليشيا الحوثية هذا ليس فقط اعتداءً سافراً على السعودية ،لكنه أيضاً اعتداء على العالم بأسره، ومحاولة لخلق أزمة طاقة عالمية، تتراكم أبعادها إلى تعطيل التنمية المستدامة التي اعتمدتها وتبنتها الأمم المتحدة في رؤيتها 2030.

وعبر الدكتور "التويجري" في بيانٍ تلقته "سبق" عن استغرابه لهذا العبث الأمني المتكرر في شبه صمت من الدول الفاعلة في تحقيق الأمن العالمي، مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة التحرك لإيقاف هذا العمل ومنع تكراره، مؤكداً أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستنكر هذا الاعتداء ،وترى أنه محاولة لزيادة المعاناة الإنسانية.


وتمنى أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في ختام بيان المنظمة العربية بأن ينهض المجتمع الدولي ويتحمل مسؤولياته بكل عزمٍ وإصرار لتأمين سلامة مصادر الطاقة مطبقاً بذلك القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع الاعتداء على المناطق المدنية تحت أي مبرر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي
سبق

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن وصول طائرات مسيرة مستهدفة منابع الطاقة العالمية في السعودية، والمنشآت المدنية للسكان المدنيين القائمين على إنتاج الطاقة لإمداد العالم عمل إرهابي وتهديد للاستقرار العالمي لذي تُمثل الطاقة المحرك الأساسي لاقتصاده وحياته.

وأضاف أن استهداف المليشيا الحوثية هذا ليس فقط اعتداءً سافراً على السعودية ،لكنه أيضاً اعتداء على العالم بأسره، ومحاولة لخلق أزمة طاقة عالمية، تتراكم أبعادها إلى تعطيل التنمية المستدامة التي اعتمدتها وتبنتها الأمم المتحدة في رؤيتها 2030.

وعبر الدكتور "التويجري" في بيانٍ تلقته "سبق" عن استغرابه لهذا العبث الأمني المتكرر في شبه صمت من الدول الفاعلة في تحقيق الأمن العالمي، مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة التحرك لإيقاف هذا العمل ومنع تكراره، مؤكداً أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستنكر هذا الاعتداء ،وترى أنه محاولة لزيادة المعاناة الإنسانية.


وتمنى أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في ختام بيان المنظمة العربية بأن ينهض المجتمع الدولي ويتحمل مسؤولياته بكل عزمٍ وإصرار لتأمين سلامة مصادر الطاقة مطبقاً بذلك القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع الاعتداء على المناطق المدنية تحت أي مبرر.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:15 PM

"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي

عبّر عن استغرابه لهذا العبث الأمني المتكرر في شبه صمت من المجتمع الدولي

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
1,149

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن وصول طائرات مسيرة مستهدفة منابع الطاقة العالمية في السعودية، والمنشآت المدنية للسكان المدنيين القائمين على إنتاج الطاقة لإمداد العالم عمل إرهابي وتهديد للاستقرار العالمي لذي تُمثل الطاقة المحرك الأساسي لاقتصاده وحياته.

وأضاف أن استهداف المليشيا الحوثية هذا ليس فقط اعتداءً سافراً على السعودية ،لكنه أيضاً اعتداء على العالم بأسره، ومحاولة لخلق أزمة طاقة عالمية، تتراكم أبعادها إلى تعطيل التنمية المستدامة التي اعتمدتها وتبنتها الأمم المتحدة في رؤيتها 2030.

وعبر الدكتور "التويجري" في بيانٍ تلقته "سبق" عن استغرابه لهذا العبث الأمني المتكرر في شبه صمت من الدول الفاعلة في تحقيق الأمن العالمي، مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة التحرك لإيقاف هذا العمل ومنع تكراره، مؤكداً أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستنكر هذا الاعتداء ،وترى أنه محاولة لزيادة المعاناة الإنسانية.


وتمنى أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في ختام بيان المنظمة العربية بأن ينهض المجتمع الدولي ويتحمل مسؤولياته بكل عزمٍ وإصرار لتأمين سلامة مصادر الطاقة مطبقاً بذلك القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع الاعتداء على المناطق المدنية تحت أي مبرر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,837
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,168

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة