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بعنوان "تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل".. التطبيقات الإلكترونية في جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار

المشاركون: المتاجر الإلكترونية ستتوسع مستقبلاً في تطبيقاتها عبر الإنترنت بنحو 30%

تناولت الجلسة الحوارية بعنوان "تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل" المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة اليوم التجارة الإلكترونية، وسعي الشركات لتطوير أعمالها.

وتحدث المشاركون في الجلسة عن موضوع التدخل في الأوامر المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية المتنوعة، وسعي الشركات لتطوير عملها في المستقبل، مشيرين إلى أن المتاجر الإلكترونية ستتوسع مستقبلاً في تطبيقاتها عبر الإنترنت بنحو 30%.

وأوضح المتحدثون في الجلسة أن الشركات في المملكة بدأت في التوسع بأعمالها؛ بهدف القرب من العميل من خلال برامج وتطبيقات تقنية متنوعة خاصة بالمستهلك، مؤكدين أن البيئات الضخمة والذكاء الاصطناعي ستسهم بصورة فعالة في إدارة المستودعات، وتخزين ونقل البضائع والإمداد اللوجستي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعنوان "تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل".. التطبيقات الإلكترونية في جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار
سبق

تناولت الجلسة الحوارية بعنوان "تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل" المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة اليوم التجارة الإلكترونية، وسعي الشركات لتطوير أعمالها.

وتحدث المشاركون في الجلسة عن موضوع التدخل في الأوامر المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية المتنوعة، وسعي الشركات لتطوير عملها في المستقبل، مشيرين إلى أن المتاجر الإلكترونية ستتوسع مستقبلاً في تطبيقاتها عبر الإنترنت بنحو 30%.

وأوضح المتحدثون في الجلسة أن الشركات في المملكة بدأت في التوسع بأعمالها؛ بهدف القرب من العميل من خلال برامج وتطبيقات تقنية متنوعة خاصة بالمستهلك، مؤكدين أن البيئات الضخمة والذكاء الاصطناعي ستسهم بصورة فعالة في إدارة المستودعات، وتخزين ونقل البضائع والإمداد اللوجستي.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
04:35 PM

بعنوان "تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل".. التطبيقات الإلكترونية في جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار

المشاركون: المتاجر الإلكترونية ستتوسع مستقبلاً في تطبيقاتها عبر الإنترنت بنحو 30%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تناولت الجلسة الحوارية بعنوان "تجربة إعادة النظر: عميل المستقبل" المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة اليوم التجارة الإلكترونية، وسعي الشركات لتطوير أعمالها.

وتحدث المشاركون في الجلسة عن موضوع التدخل في الأوامر المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية المتنوعة، وسعي الشركات لتطوير عملها في المستقبل، مشيرين إلى أن المتاجر الإلكترونية ستتوسع مستقبلاً في تطبيقاتها عبر الإنترنت بنحو 30%.

وأوضح المتحدثون في الجلسة أن الشركات في المملكة بدأت في التوسع بأعمالها؛ بهدف القرب من العميل من خلال برامج وتطبيقات تقنية متنوعة خاصة بالمستهلك، مؤكدين أن البيئات الضخمة والذكاء الاصطناعي ستسهم بصورة فعالة في إدارة المستودعات، وتخزين ونقل البضائع والإمداد اللوجستي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,655
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,777
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