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متصفح "فاير فوكس" يطرح أداة جديدة توفر حماية كاملة من البرمجيات الضارة

تم تطويرها بالتعاون مع جامعتي كاليفورنيا وتكساس الأمريكتين

طرحت شركة "موزيلا" المشغلة لمتصفح "فاير فوكس" أداة جديدة ستوفر لمستخدميها الحماية الكاملة من البرمجيات الضارة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" أن تحديث "فاير فوكس" يضيف أداة ستعرف باسم "رلبوكس"، والتي توفر حماية جديدة تم تطويرها بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا وجامعة تكساس الأمريكتين.

وتستخدم جميع المتصفحات الحديثة وضع الحماية لحماية المستخدمين من التعليمات البرمجية الضارة، وتكمن المشكلة في أن العديد من برمجيات إكسبلويت الأكثر تقدمًا تسلسل معًا ثغرات أمنية لتجاوز هذه الحماية.

ولكن أداة "رلبوكس" ستقوم بترجمة عملية برمجيات الويب إلى رموز أصلية، بحيث يمكن اكتشاف البرمجيات الخبيثة وعدم اختبائها في ذاكرة النظام.

ولفتت إدارة موزيلا أنها تعمل على تطوير أداة رلبوكس، بحيث يمكن أن تطور برامج أكثر أمانًا وسهولة.

وسيتم طرح أداة "رلبوكس" الجديدة على إصدارة متصفح فايرفوكس في سطح المكتب وكافة الأجهزة المحمولة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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متصفح "فاير فوكس" يطرح أداة جديدة توفر حماية كاملة من البرمجيات الضارة
سبق

طرحت شركة "موزيلا" المشغلة لمتصفح "فاير فوكس" أداة جديدة ستوفر لمستخدميها الحماية الكاملة من البرمجيات الضارة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" أن تحديث "فاير فوكس" يضيف أداة ستعرف باسم "رلبوكس"، والتي توفر حماية جديدة تم تطويرها بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا وجامعة تكساس الأمريكتين.

وتستخدم جميع المتصفحات الحديثة وضع الحماية لحماية المستخدمين من التعليمات البرمجية الضارة، وتكمن المشكلة في أن العديد من برمجيات إكسبلويت الأكثر تقدمًا تسلسل معًا ثغرات أمنية لتجاوز هذه الحماية.

ولكن أداة "رلبوكس" ستقوم بترجمة عملية برمجيات الويب إلى رموز أصلية، بحيث يمكن اكتشاف البرمجيات الخبيثة وعدم اختبائها في ذاكرة النظام.

ولفتت إدارة موزيلا أنها تعمل على تطوير أداة رلبوكس، بحيث يمكن أن تطور برامج أكثر أمانًا وسهولة.

وسيتم طرح أداة "رلبوكس" الجديدة على إصدارة متصفح فايرفوكس في سطح المكتب وكافة الأجهزة المحمولة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
02:14 PM

متصفح "فاير فوكس" يطرح أداة جديدة توفر حماية كاملة من البرمجيات الضارة

تم تطويرها بالتعاون مع جامعتي كاليفورنيا وتكساس الأمريكتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شركة "موزيلا" المشغلة لمتصفح "فاير فوكس" أداة جديدة ستوفر لمستخدميها الحماية الكاملة من البرمجيات الضارة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" أن تحديث "فاير فوكس" يضيف أداة ستعرف باسم "رلبوكس"، والتي توفر حماية جديدة تم تطويرها بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا وجامعة تكساس الأمريكتين.

وتستخدم جميع المتصفحات الحديثة وضع الحماية لحماية المستخدمين من التعليمات البرمجية الضارة، وتكمن المشكلة في أن العديد من برمجيات إكسبلويت الأكثر تقدمًا تسلسل معًا ثغرات أمنية لتجاوز هذه الحماية.

ولكن أداة "رلبوكس" ستقوم بترجمة عملية برمجيات الويب إلى رموز أصلية، بحيث يمكن اكتشاف البرمجيات الخبيثة وعدم اختبائها في ذاكرة النظام.

ولفتت إدارة موزيلا أنها تعمل على تطوير أداة رلبوكس، بحيث يمكن أن تطور برامج أكثر أمانًا وسهولة.

وسيتم طرح أداة "رلبوكس" الجديدة على إصدارة متصفح فايرفوكس في سطح المكتب وكافة الأجهزة المحمولة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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