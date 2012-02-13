النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أوستن" يأمر بإعادة تمركز القوات الأمريكية خارج أوكرانيا

"كيربي" أشار إلى استمرار واشنطن بعلاقتها مع جيش كييف

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات "فلوريدا غارد" (الحرس الوطني لفلوريدا) خارج أوكرانيا.

وبين "كيربي" على "تويتر" أن هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهم الهم الأساسي.

وقال المتحدث: "نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".

ويتكون الحرس الوطني لفلوريدا من ما يقرب من 12000 عضو ملتزمون بخدمة مواطني ومجتمعات فلوريدا.

أمريكا البنتاجون الحرس الوطني أوكرانيا كييف القوات المسلحة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أوستن" يأمر بإعادة تمركز القوات الأمريكية خارج أوكرانيا
سبق

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات "فلوريدا غارد" (الحرس الوطني لفلوريدا) خارج أوكرانيا.

وبين "كيربي" على "تويتر" أن هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهم الهم الأساسي.

وقال المتحدث: "نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".

ويتكون الحرس الوطني لفلوريدا من ما يقرب من 12000 عضو ملتزمون بخدمة مواطني ومجتمعات فلوريدا.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
08:17 PM

"أوستن" يأمر بإعادة تمركز القوات الأمريكية خارج أوكرانيا

"كيربي" أشار إلى استمرار واشنطن بعلاقتها مع جيش كييف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,560

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات "فلوريدا غارد" (الحرس الوطني لفلوريدا) خارج أوكرانيا.

وبين "كيربي" على "تويتر" أن هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهم الهم الأساسي.

وقال المتحدث: "نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".

ويتكون الحرس الوطني لفلوريدا من ما يقرب من 12000 عضو ملتزمون بخدمة مواطني ومجتمعات فلوريدا.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,798
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,410
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,078
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,097

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة