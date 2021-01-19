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كوريا الجنوبية تسجّل 386 إصابة بفيروس كورونا و118 حالة بالصين

سجّلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 73 ألفاً و115 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1283 حالة وفاة.

الصين

سجّلت الصين 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني ارتفع إلى 89454 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجّل 386 إصابة بفيروس كورونا و118 حالة بالصين
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 73 ألفاً و115 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1283 حالة وفاة.

الصين

سجّلت الصين 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني ارتفع إلى 89454 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
08:25 AM

كوريا الجنوبية تسجّل 386 إصابة بفيروس كورونا و118 حالة بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 73 ألفاً و115 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1283 حالة وفاة.

الصين

سجّلت الصين 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني ارتفع إلى 89454 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة.

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