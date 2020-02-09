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وزير العدل يدشّن مركز التواصل الموحد 1950 لخدمة المستفيدين

يعمل بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل

دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، مركز التواصل الموحد 1950 الذي يستهدف خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل.

ويقدم مركز التواصل الموحد، خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية؛ وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة، هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتيًّا عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على 1950@moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.

ويعمل مركز التواصل الموحد 1950 وفق أحدث البرامج والأنظمة النوعية في التواصل المستمر والفعال لخدمة المستفيدين، ويضم مجموعة من الكوادر المتخصصة التي جرى تدريبها وفق عمل مؤسسي يعتمد على تطوير المهارات الاتصالية لدى الموظف، ويبنى على مؤشرات قياس أداء؛ لضمان جودة مسار التواصل الفعال مع المستفيد والعناية به وبمتطلباته من اللحظة الأولى من التواصل وحتى انتهاء خدمة المستفيدين.

ويستهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة، رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدلية، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة عن الاستفسارات، وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.

وليد بن محمد الصمعاني مركز التواصل الموحد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل يدشّن مركز التواصل الموحد 1950 لخدمة المستفيدين
سبق

دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، مركز التواصل الموحد 1950 الذي يستهدف خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل.

ويقدم مركز التواصل الموحد، خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية؛ وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة، هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتيًّا عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على 1950@moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.

ويعمل مركز التواصل الموحد 1950 وفق أحدث البرامج والأنظمة النوعية في التواصل المستمر والفعال لخدمة المستفيدين، ويضم مجموعة من الكوادر المتخصصة التي جرى تدريبها وفق عمل مؤسسي يعتمد على تطوير المهارات الاتصالية لدى الموظف، ويبنى على مؤشرات قياس أداء؛ لضمان جودة مسار التواصل الفعال مع المستفيد والعناية به وبمتطلباته من اللحظة الأولى من التواصل وحتى انتهاء خدمة المستفيدين.

ويستهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة، رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدلية، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة عن الاستفسارات، وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
01:52 PM

وزير العدل يدشّن مركز التواصل الموحد 1950 لخدمة المستفيدين

يعمل بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، مركز التواصل الموحد 1950 الذي يستهدف خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل.

ويقدم مركز التواصل الموحد، خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية؛ وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة، هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتيًّا عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على 1950@moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.

ويعمل مركز التواصل الموحد 1950 وفق أحدث البرامج والأنظمة النوعية في التواصل المستمر والفعال لخدمة المستفيدين، ويضم مجموعة من الكوادر المتخصصة التي جرى تدريبها وفق عمل مؤسسي يعتمد على تطوير المهارات الاتصالية لدى الموظف، ويبنى على مؤشرات قياس أداء؛ لضمان جودة مسار التواصل الفعال مع المستفيد والعناية به وبمتطلباته من اللحظة الأولى من التواصل وحتى انتهاء خدمة المستفيدين.

ويستهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة، رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدلية، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة عن الاستفسارات، وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.

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