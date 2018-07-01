فضح أفلام "الحوثي".. طارق صالح لـ"نصر الله": طائفي تحارب اليمنيين وإسرائيل بجوارك!

دعا اليمنيين للتوحد وكشف أكاذيب المليشيات: يجبرون أفراداً مأسورين على اعترافات تحت التعذيب

شن قائد المقاومة الوطنية في اليمن العميد طارق محمد صالح، هجوماً عنيفاً على الحوثيين وزعيم ميلشيات حزب الله حسن نصر الله، وتساءل عن رغبة "نصر الله" في القتال بجانب الحوثيين قائلاً له: "لماذا تريد محاربة اليمنيين، وإسرائيل بجانبكم لماذا لا تقاتلوها؟ لماذا تنشرون الطائفية وتدمرون البلدان العربية؟".

جاء ذلك في كلمة مرتجلة ألقاها القائد العسكري أمام حشد من الجيش اليمني في الساحل الغربي، وتابع بقوله: "إن زعيم مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية حسن نصر الله، يتنقل من بلد لأخرى لنشر الفتنة الطائفية".

ودعا "صالح" اليمنيين إلى الالتحاق بجبهات القتال ضد عصابة الانقلاب العنصرية الطائفية الحوثية؛ مشيداً بـ"كل شريف من أبناء القوات المسلحة حمل سلاحه والْتحق بالجبهات في كل المناطق في صعدة، أو صنعاء، أو البيضاء، أو حجة، أو مأرب، أو الساحل الغربي".

وقال: "جبهة الساحل الغربي هي جبهة نموذجية يشترك في صناعة انتصاراتها "حراس الجمهورية وأبطال العمالقة وأسود تهامة"، وأن كل ما تبثه عصابة الحوثي من ادعاءات؛ هي مجرد محاولة إعلامية للتغطية على هزائمها"؛ مضيفاً: "إنهم يلقون في التهلكة أربعين فرداً منهم لأجل إنتاج فيلم عن إحراق آلية، ويجبرون أفراداً يقعون في أسرهم على اعترافات تحت التعذيب".

وأكد أن المقاومين للحوثي يقاتلون من أجل حرية اليمن ومواطنيه، وأن عمالتهم هي لليمن ولقراهم ومدنهم وبيوتهم وعائلاتهم ومرتباتهم، وأنهم يرفضون تحويل اليمن لساحة للصراعات الطائفية؛ واصفاً في كلمته أمين عام حزب الله اللبناني بأنه "يتنقل من بلاد لأخرى لنشر الفتنة الطائفية"؛ مسائلاً إياه: "تريد محاربة اليمنيين لأنهم يريدون العودة إلى بيوتهم، وإسرائيل بجوارك؟".

وأضاف مخاطباً نصر الله: "كنتم تدّعون أن الحوثي سيأتي للقتال معكم، واليوم تتمنون حمايته"؛ مشيراً إلى أن تاريخ عصابة الحوثي عبارة عن حلقات من الغدر والخيانة، وآخرها نقْضهم اتفاقهم مع المؤتمر الشعبي العام الذي حاول الإبقاء على الدولة ومؤسساتها في صنعاء؛ لكن الحوثي أكد أنه لا يريد إلا إعادة اليمن إلى ما قبل ١٤٠٠ سنة؛ متمسكاً بالسلطة، مستنداً على الكهنوت الذي رفضه اليمنيون.

وذكر "صالح"، في كلمته، أن الحوثي نهب المعسكرات وأسلحتها محاولاً تجويع اليمنيين حتى يؤمنوا بولايته وحكمه؛ مبيناً زيف الحوثي "الذي يقول إنه يرفع شعار "الموت لأمريكا"، واليوم يتوسل إليها بالتدخل لحمايته؛ مستعداً لتسليم الميناء للأمم المتحدة".