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الهلال الأحمر بالرياض يرفع جاهزيته للتعامل مع أي طارئ

عزز الفِرَق الإسعافية بـ7 وحدات إضافية

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض: إن الهيئة رفعت جاهزيتها الإسعافية خلال هذه الأيام مع توقعات هطول الأمطار على منطقة الرياض.

وأكد "الجلاجل"، أن الهيئة دعمت المراكز القريبة من الأودية وأماكن المتنزهين، بمزيد الفِرَق الإسعافية في حالة حدوث أي حالة طارئة لا قدر الله.

وأضاف أن "الهيئة وضعت 7 فِرَق إسعافية إضافية في حالة الجاهزية؛ لتدعيم أي حدث خلال الحالة المطرية بالمنطقة، إضافة لتمركز فِرَق إسعافية في منتزه الثمامة البري".

ونوّه "الجلاجل" بضرورة أخذ الحذر والحيطة للمتنزهين، خصوصًا مرضى الربو، والتأكد من أخذ أدويتهم معهم، وعليهم الخروج بصحبة ذويهم من الأصحاء؛ وذلك لطلب الخدمة الإسعافية في حالة حدوث أي مكروه لا قدر الله.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر تُقدم خدماتها على مستوى المنطقة من خلال 110 مراكز إسعافية، وخطط الدعم مستمرة في حال الاحتياج للمزيد من الفِرَق الإسعافية.

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الهلال الأحمر بالرياض يرفع جاهزيته للتعامل مع أي طارئ
سبق

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض: إن الهيئة رفعت جاهزيتها الإسعافية خلال هذه الأيام مع توقعات هطول الأمطار على منطقة الرياض.

وأكد "الجلاجل"، أن الهيئة دعمت المراكز القريبة من الأودية وأماكن المتنزهين، بمزيد الفِرَق الإسعافية في حالة حدوث أي حالة طارئة لا قدر الله.

وأضاف أن "الهيئة وضعت 7 فِرَق إسعافية إضافية في حالة الجاهزية؛ لتدعيم أي حدث خلال الحالة المطرية بالمنطقة، إضافة لتمركز فِرَق إسعافية في منتزه الثمامة البري".

ونوّه "الجلاجل" بضرورة أخذ الحذر والحيطة للمتنزهين، خصوصًا مرضى الربو، والتأكد من أخذ أدويتهم معهم، وعليهم الخروج بصحبة ذويهم من الأصحاء؛ وذلك لطلب الخدمة الإسعافية في حالة حدوث أي مكروه لا قدر الله.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر تُقدم خدماتها على مستوى المنطقة من خلال 110 مراكز إسعافية، وخطط الدعم مستمرة في حال الاحتياج للمزيد من الفِرَق الإسعافية.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
06:38 PM

الهلال الأحمر بالرياض يرفع جاهزيته للتعامل مع أي طارئ

عزز الفِرَق الإسعافية بـ7 وحدات إضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض: إن الهيئة رفعت جاهزيتها الإسعافية خلال هذه الأيام مع توقعات هطول الأمطار على منطقة الرياض.

وأكد "الجلاجل"، أن الهيئة دعمت المراكز القريبة من الأودية وأماكن المتنزهين، بمزيد الفِرَق الإسعافية في حالة حدوث أي حالة طارئة لا قدر الله.

وأضاف أن "الهيئة وضعت 7 فِرَق إسعافية إضافية في حالة الجاهزية؛ لتدعيم أي حدث خلال الحالة المطرية بالمنطقة، إضافة لتمركز فِرَق إسعافية في منتزه الثمامة البري".

ونوّه "الجلاجل" بضرورة أخذ الحذر والحيطة للمتنزهين، خصوصًا مرضى الربو، والتأكد من أخذ أدويتهم معهم، وعليهم الخروج بصحبة ذويهم من الأصحاء؛ وذلك لطلب الخدمة الإسعافية في حالة حدوث أي مكروه لا قدر الله.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر تُقدم خدماتها على مستوى المنطقة من خلال 110 مراكز إسعافية، وخطط الدعم مستمرة في حال الاحتياج للمزيد من الفِرَق الإسعافية.

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