الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية حادة

ستمنعه من حضور قمة أديس أبابا

تعرض الرئيس التونسي، قيس سعيد، لوعكة صحية نتيجة التهاب حاد في الحنجرة، ما سيمنعه من حضور قمة أديس أبابا، حيث تعين عليه ملازمة الراحة التامة مدة أربعة أيام، ابتداءً من اليوم.

وجاء في بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية،"بتوصية من طبيبه المباشر يلازم رئيس الجمهورية قيس سعيد الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداءً من اليوم الجمعة 07 فيفري 2020، وذلك نتيجة التهاب حاد في الحنجرة.

وقد كلف رئيس الجمهورية الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باشطبجي بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 فيفري 2020."