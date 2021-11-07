النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طاقة التوليد غير كافية.. جنوب إفريقيا بلا كهرباء لمدة 6 أيام

"إيسكوم" أشارت إلى تأثير حادث كبير في زامبيا

أعلنت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد أنها ستقطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي بدءًا من غد؛ بسبب عدم كفاية طاقة التوليد، وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبيَّنت "إيسكوم" أن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت المقبل، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن حادثًا كبيرًا وقع في زامبيا أمس، أثَّر على شبكة الكهرباء في جنوب إفريقيا.

وشكَّل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي فرضته "إيسكوم" عائقًا رئيسيًّا أمام النمو الاقتصادي في أكثر دول إفريقيا تصنيعًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
طاقة التوليد غير كافية.. جنوب إفريقيا بلا كهرباء لمدة 6 أيام
سبق

أعلنت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد أنها ستقطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي بدءًا من غد؛ بسبب عدم كفاية طاقة التوليد، وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبيَّنت "إيسكوم" أن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت المقبل، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن حادثًا كبيرًا وقع في زامبيا أمس، أثَّر على شبكة الكهرباء في جنوب إفريقيا.

وشكَّل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي فرضته "إيسكوم" عائقًا رئيسيًّا أمام النمو الاقتصادي في أكثر دول إفريقيا تصنيعًا.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
09:19 PM

طاقة التوليد غير كافية.. جنوب إفريقيا بلا كهرباء لمدة 6 أيام

"إيسكوم" أشارت إلى تأثير حادث كبير في زامبيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,537

أعلنت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد أنها ستقطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي بدءًا من غد؛ بسبب عدم كفاية طاقة التوليد، وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبيَّنت "إيسكوم" أن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت المقبل، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن حادثًا كبيرًا وقع في زامبيا أمس، أثَّر على شبكة الكهرباء في جنوب إفريقيا.

وشكَّل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي فرضته "إيسكوم" عائقًا رئيسيًّا أمام النمو الاقتصادي في أكثر دول إفريقيا تصنيعًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,173
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,015
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة