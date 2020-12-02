إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "دق المجاهيم"

عرض المشاركات المتأهلة على اللجنة والجمهور غدًا

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الثلاثاء، أسماء العشرة المتأهلين في التحكيم المبدئي لفئة "الدق" عن لون "المجاهيم"؛ حيث سجل في المنافسة 142، وشارك 113، وخرج من المنافسة مئة مشاركة بعد التحكيم الأولي، واستبعد ثلاث مشاركات. ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور بعد غدٍ الخميس 3 ديسمبر الجاري.

وشملت قائمة المتأهلين ثلاثة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تأهل السعودي فرحان محمد الدوسري عن مركزين. وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: حمد بن صالح بن سعيد المري، وحمد بن فوزير بن ناصر الدوسري، وحمد محمد حمد المري، وفرج سالم بن علي المري، وفرحان محمد نادر الدوسري المشارك بفرديتين، وكرامة هادف ضحيان المنهالي، ومحمد صالح مجرن العامري، ومحمد عوض نجاي المنهالي، وناصر عبدالله بن ناصر الهاجري.

يشار إلى أن انطلاقة النسخة الخامسة من المهرجان شهدت تطبيق إجراءات احترازية مشددة فرضها (نادي الإبل) على جميع المتواجدين من مُلاك وزوار وجمهور وعاملين، وكان النادي قد أكد في وقت سابق أن سلامة الجميع تشكل أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين به.

وتشهد النسخة الحالية تطورات كبيرة أبرزها إسقاط الوسم والحلف من الشروط الرئيسة في جميع الفئات باستثناء كأس النادي، وهو ما يمنح الشريحة الإلكترونية القانونية صفة القوة، كما تشهد النسخة مشاركة أوروبية (روسيا وفرنسا) وخليجية بالإضافة للمشاركين المحليين في جميع الفئات حيث بلغ عدد المشاركين 960، ولازال التسجيل مفتوحاً إلى قبل التحكيم بثلاثة أيام.

كما تشهد النسخة الحالية مشاركة فئة المفاريد والتي قفزت بأسعارها منذ إعلان النادي مما حقق بُعداً اقتصادياً مهماً للمُلاك المشاركين وغير المشاركين، إلى جانب أن إعلان نتائج الفرديات سيكون مباشراً أمام المُلاك والجماهير، عبر منصة نادي الإبل.