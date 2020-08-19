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"بن حثلين": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل

قال إن التفاصيل ستعلن لاحقاً لضمان استفادة أكبر شريحة من الملاك

زف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بشرى لملاك الإبل بإقامة مزاين المناطق للإبل العام المقبل.

وفي التفاصيل، قال "بن حثلين " في تغريدة على تويتر: انتهينا من دراسة إقامة ‫مزاين المناطق وكانت إيجابية للغاية وستقام أول نسخة العام المقبل 2021 ، ولضمان استفادة أكبر شريحة من ملاك الإبل الأعزاء سيتم إعلان التفاصيل في وقتٍ لاحق بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بن حثلين": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل
سبق

زف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بشرى لملاك الإبل بإقامة مزاين المناطق للإبل العام المقبل.

وفي التفاصيل، قال "بن حثلين " في تغريدة على تويتر: انتهينا من دراسة إقامة ‫مزاين المناطق وكانت إيجابية للغاية وستقام أول نسخة العام المقبل 2021 ، ولضمان استفادة أكبر شريحة من ملاك الإبل الأعزاء سيتم إعلان التفاصيل في وقتٍ لاحق بإذن الله.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
09:12 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:29 AM

"بن حثلين": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل

قال إن التفاصيل ستعلن لاحقاً لضمان استفادة أكبر شريحة من الملاك

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مسلّم الهواملة - الرياض
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4,143

زف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بشرى لملاك الإبل بإقامة مزاين المناطق للإبل العام المقبل.

وفي التفاصيل، قال "بن حثلين " في تغريدة على تويتر: انتهينا من دراسة إقامة ‫مزاين المناطق وكانت إيجابية للغاية وستقام أول نسخة العام المقبل 2021 ، ولضمان استفادة أكبر شريحة من ملاك الإبل الأعزاء سيتم إعلان التفاصيل في وقتٍ لاحق بإذن الله.

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