رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء
قال: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء -بإذن الله- أجواءً حارة نهاراً تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاءٍ من منطقة الرياض والإمارات وعُمان واليمن.
وتابع: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل وجنوب منطقة الرياض.
وقال: فجر اليوم الأربعاء الرطوبة مرتفعة على الرياض العاصمة، حيث وصلت نسبتها إلى 35%، وشرقها وصل إلى 50%؛ كأنها مدينة ساحلية، بينما كانت في جدة والساحل الجنوبي من البحر الأحمر والمرتفعات فيها ما بين 50 و80%.
رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-25
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء -بإذن الله- أجواءً حارة نهاراً تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاءٍ من منطقة الرياض والإمارات وعُمان واليمن.
وتابع: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل وجنوب منطقة الرياض.
وقال: فجر اليوم الأربعاء الرطوبة مرتفعة على الرياض العاصمة، حيث وصلت نسبتها إلى 35%، وشرقها وصل إلى 50%؛ كأنها مدينة ساحلية، بينما كانت في جدة والساحل الجنوبي من البحر الأحمر والمرتفعات فيها ما بين 50 و80%.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
08:48 AM
رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء
قال: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء -بإذن الله- أجواءً حارة نهاراً تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاءٍ من منطقة الرياض والإمارات وعُمان واليمن.
وتابع: رياح متوسطة السرعة على أجزاءٍ من القطاع الغربي وحائل وجنوب منطقة الرياض.
وقال: فجر اليوم الأربعاء الرطوبة مرتفعة على الرياض العاصمة، حيث وصلت نسبتها إلى 35%، وشرقها وصل إلى 50%؛ كأنها مدينة ساحلية، بينما كانت في جدة والساحل الجنوبي من البحر الأحمر والمرتفعات فيها ما بين 50 و80%.