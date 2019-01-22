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محترف الهلال "كاريلو" عقب التعادل وفقدان النقاط: سنقاتل حتى النهاية

نشر المحترف البيروفي في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، اللاعب أندريه كاريلو تدوينة قال فيها: "سنقاتل حتى النهاية" وذلك عبر صفحته على موقع أنستغرام.

وجاءت تغريدة اللاعب عقب خسارة الهلال لنقطتين اليوم في خضم صراعه مع الاتحاد والنصر للزحف نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال مع الباطن ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويملك الهلال 31 نقطة متأخراً عن الاتحاد المتصدر بـ10 نقاط وعن النصر صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، مع مباراة مؤجلة.

الباطن الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محترف الهلال "كاريلو" عقب التعادل وفقدان النقاط: سنقاتل حتى النهاية
سبق

نشر المحترف البيروفي في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، اللاعب أندريه كاريلو تدوينة قال فيها: "سنقاتل حتى النهاية" وذلك عبر صفحته على موقع أنستغرام.

وجاءت تغريدة اللاعب عقب خسارة الهلال لنقطتين اليوم في خضم صراعه مع الاتحاد والنصر للزحف نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال مع الباطن ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويملك الهلال 31 نقطة متأخراً عن الاتحاد المتصدر بـ10 نقاط وعن النصر صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، مع مباراة مؤجلة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
11:21 PM

محترف الهلال "كاريلو" عقب التعادل وفقدان النقاط: سنقاتل حتى النهاية

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محمد السيّد - الرياض
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نشر المحترف البيروفي في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، اللاعب أندريه كاريلو تدوينة قال فيها: "سنقاتل حتى النهاية" وذلك عبر صفحته على موقع أنستغرام.

وجاءت تغريدة اللاعب عقب خسارة الهلال لنقطتين اليوم في خضم صراعه مع الاتحاد والنصر للزحف نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال مع الباطن ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويملك الهلال 31 نقطة متأخراً عن الاتحاد المتصدر بـ10 نقاط وعن النصر صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، مع مباراة مؤجلة.

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