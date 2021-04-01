ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ يمكن مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa .

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتب "وكيل رقيب - عريف - جندي أول" رجال.

إعلان نتائج القبول المبدئي لعدد من الرتب لـ"المدني" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-01 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتب "وكيل رقيب - عريف - جندي أول" رجال. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ يمكن مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 03:46 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي لعدد من الرتب لـ"المدني" متاحة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية





A A A





6 مشاركة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتب "وكيل رقيب - عريف - جندي أول" رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ يمكن مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.