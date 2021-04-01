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"الصحة": تسجيل 590 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعلان نتائج القبول المبدئي لعدد من الرتب لـ"المدني"

متاحة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتب "وكيل رقيب - عريف - جندي أول" رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ يمكن مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول المبدئي لعدد من الرتب لـ"المدني"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتب "وكيل رقيب - عريف - جندي أول" رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ يمكن مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
03:46 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي لعدد من الرتب لـ"المدني"

متاحة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,201

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتب "وكيل رقيب - عريف - جندي أول" رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ يمكن مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.

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