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إقبال كبير على جناح مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية بمهرجان الإبل

اطلع الزوار على مواصفات الخيول التي تعود سلالتها لعهد المؤسس

يشهد جناح مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة؛ إقبالًا كبيرًا من زوار المهرجان الذين اطلعوا على مواصفات الخيل والتعرف على أدواتها التي تحمل دلالات كثيرة على التاريخ السعودي.

وتأتي مشاركة المركز بهدف إبراز هذا الموروث العظيم ونشر ثقافة الخيل لدى زوار المهرجان؛ حيث خصص بادوك للخيل يتواجد فيه عدد من الخيل سعودية الأصل والمنشأ، والتي تعود سلالتها لخيل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

فيما رفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل عبدالعزيز بن سعود المقبل، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على الدعم اللامحدود لحفظ هذا الإرث التاريخي وإقامة المهرجانات الكبرى لإحيائه وتطويره ودعم ملاكه.


وثمن "المقبل" الدور الكبير الذي يقوم به نادي الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مقدمًا الشكر للجان العليا المنظمة للمهرجان وعلى رأسهم الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأكد "المقبل" أن مركز الملك عبدالعزيز للخيل يشارك بدعوة من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بجانب القطاع الحكومي والخاص؛ للمساهمة في نجاح هذا المهرجان الذي يحمل اسم مؤسس هذا الوطن العظيم، وأشار إلى أن المركز يشارك بخيل تعود سلالاتها إلى خيل المؤسس طيب الله ثراه.

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إقبال كبير على جناح مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية بمهرجان الإبل
سبق

يشهد جناح مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة؛ إقبالًا كبيرًا من زوار المهرجان الذين اطلعوا على مواصفات الخيل والتعرف على أدواتها التي تحمل دلالات كثيرة على التاريخ السعودي.

وتأتي مشاركة المركز بهدف إبراز هذا الموروث العظيم ونشر ثقافة الخيل لدى زوار المهرجان؛ حيث خصص بادوك للخيل يتواجد فيه عدد من الخيل سعودية الأصل والمنشأ، والتي تعود سلالتها لخيل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

فيما رفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل عبدالعزيز بن سعود المقبل، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على الدعم اللامحدود لحفظ هذا الإرث التاريخي وإقامة المهرجانات الكبرى لإحيائه وتطويره ودعم ملاكه.


وثمن "المقبل" الدور الكبير الذي يقوم به نادي الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مقدمًا الشكر للجان العليا المنظمة للمهرجان وعلى رأسهم الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأكد "المقبل" أن مركز الملك عبدالعزيز للخيل يشارك بدعوة من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بجانب القطاع الحكومي والخاص؛ للمساهمة في نجاح هذا المهرجان الذي يحمل اسم مؤسس هذا الوطن العظيم، وأشار إلى أن المركز يشارك بخيل تعود سلالاتها إلى خيل المؤسس طيب الله ثراه.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
09:33 PM

إقبال كبير على جناح مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية بمهرجان الإبل

اطلع الزوار على مواصفات الخيول التي تعود سلالتها لعهد المؤسس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشهد جناح مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة؛ إقبالًا كبيرًا من زوار المهرجان الذين اطلعوا على مواصفات الخيل والتعرف على أدواتها التي تحمل دلالات كثيرة على التاريخ السعودي.

وتأتي مشاركة المركز بهدف إبراز هذا الموروث العظيم ونشر ثقافة الخيل لدى زوار المهرجان؛ حيث خصص بادوك للخيل يتواجد فيه عدد من الخيل سعودية الأصل والمنشأ، والتي تعود سلالتها لخيل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

فيما رفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل عبدالعزيز بن سعود المقبل، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على الدعم اللامحدود لحفظ هذا الإرث التاريخي وإقامة المهرجانات الكبرى لإحيائه وتطويره ودعم ملاكه.


وثمن "المقبل" الدور الكبير الذي يقوم به نادي الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مقدمًا الشكر للجان العليا المنظمة للمهرجان وعلى رأسهم الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأكد "المقبل" أن مركز الملك عبدالعزيز للخيل يشارك بدعوة من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بجانب القطاع الحكومي والخاص؛ للمساهمة في نجاح هذا المهرجان الذي يحمل اسم مؤسس هذا الوطن العظيم، وأشار إلى أن المركز يشارك بخيل تعود سلالاتها إلى خيل المؤسس طيب الله ثراه.

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