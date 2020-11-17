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"الصحة": تسجيل 362 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 436 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، تسجيل 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 353918 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 436 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 341104 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5692 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7122 والحالات الحرجة 816 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 362 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 436 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، تسجيل 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 353918 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 436 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 341104 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5692 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7122 والحالات الحرجة 816 حالة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
03:34 PM

"الصحة": تسجيل 362 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 436 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
11,752

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، تسجيل 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 353918 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 436 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 341104 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5692 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7122 والحالات الحرجة 816 حالة.

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