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ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مونبلييه السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لإصابته في ركبته بحسب ما أعلن ناديه الجمعة.

قال باريس سان جيرمان إن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في مواجهة الضيف مونبلييه يوم السبت لعدم اكتمال تعافيه بعد تعرضه لكدمة في العظام.

وتعرض ميسي لإصابة في الركبة اليسرى وخضع لفحص بالرنين المغناطيسي في وقت سابق من الأسبوع الحالي وغاب الأربعاء الماضي عن فوز فريقه 2-1 على ميتز جراء ذلك.

وعاد أفضل لاعب في العالم ست مرات "إلى الجري اليوم بحسب البروتوكول الموضوع لتعافيه، وسيتم تقييم حالته مجددًا الأحد" قبل يومين من المباراة الهامة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد النادي الفرنسي أن لاعب الوسط ماركو فيراتي سيعود لممارسة التدريبات الأحد المقبل بينما يستمر المدافع المخضرم سيرجيو راموس في التدرب بصورة فردية بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق، ولم يشارك راموس بعد مع الفريق منذ انضمامه إليه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان
سبق

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مونبلييه السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لإصابته في ركبته بحسب ما أعلن ناديه الجمعة.

قال باريس سان جيرمان إن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في مواجهة الضيف مونبلييه يوم السبت لعدم اكتمال تعافيه بعد تعرضه لكدمة في العظام.

وتعرض ميسي لإصابة في الركبة اليسرى وخضع لفحص بالرنين المغناطيسي في وقت سابق من الأسبوع الحالي وغاب الأربعاء الماضي عن فوز فريقه 2-1 على ميتز جراء ذلك.

وعاد أفضل لاعب في العالم ست مرات "إلى الجري اليوم بحسب البروتوكول الموضوع لتعافيه، وسيتم تقييم حالته مجددًا الأحد" قبل يومين من المباراة الهامة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد النادي الفرنسي أن لاعب الوسط ماركو فيراتي سيعود لممارسة التدريبات الأحد المقبل بينما يستمر المدافع المخضرم سيرجيو راموس في التدرب بصورة فردية بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق، ولم يشارك راموس بعد مع الفريق منذ انضمامه إليه.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
04:45 PM

ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مونبلييه السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لإصابته في ركبته بحسب ما أعلن ناديه الجمعة.

قال باريس سان جيرمان إن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في مواجهة الضيف مونبلييه يوم السبت لعدم اكتمال تعافيه بعد تعرضه لكدمة في العظام.

وتعرض ميسي لإصابة في الركبة اليسرى وخضع لفحص بالرنين المغناطيسي في وقت سابق من الأسبوع الحالي وغاب الأربعاء الماضي عن فوز فريقه 2-1 على ميتز جراء ذلك.

وعاد أفضل لاعب في العالم ست مرات "إلى الجري اليوم بحسب البروتوكول الموضوع لتعافيه، وسيتم تقييم حالته مجددًا الأحد" قبل يومين من المباراة الهامة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد النادي الفرنسي أن لاعب الوسط ماركو فيراتي سيعود لممارسة التدريبات الأحد المقبل بينما يستمر المدافع المخضرم سيرجيو راموس في التدرب بصورة فردية بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق، ولم يشارك راموس بعد مع الفريق منذ انضمامه إليه.

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