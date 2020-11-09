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بعد 10 سنوات.. حُسن المعاملة يهدي مقيماً آسيوياً في الأفلاج لاعتناق الإسلام

توجه لجمعية الدعوة والإرشاد لاستكمال الإجراءات المتبعة

أعلن مقيم آسيوي، اليوم، في الأفلاج اعتناق الإسلام نظير ما وجدوه من حسن المعاملة طيلة عمله عند كفيله السعودي على مدار 10 سنوات.

وبعد تلقينه الشهادتين تم التواصل مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج، وتم استكمال الإجراءات المتبعة في تبصير المسلمين الجدد من تقديم بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وتقديم هدية المسلم الجديد.

وأكد المقيم الآسيوي (من الجنسية الهندية) أن ما دفعه لاعتناق الدين الإسلامي هو ما وجده من حسن تعامل ومعاملة من كفيله بمحافظة الأفلاج، المواطن فهد الهزاع، طيلة عمله عنده خلال العشر سنوات.

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بعد 10 سنوات.. حُسن المعاملة يهدي مقيماً آسيوياً في الأفلاج لاعتناق الإسلام
سبق

أعلن مقيم آسيوي، اليوم، في الأفلاج اعتناق الإسلام نظير ما وجدوه من حسن المعاملة طيلة عمله عند كفيله السعودي على مدار 10 سنوات.

وبعد تلقينه الشهادتين تم التواصل مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج، وتم استكمال الإجراءات المتبعة في تبصير المسلمين الجدد من تقديم بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وتقديم هدية المسلم الجديد.

وأكد المقيم الآسيوي (من الجنسية الهندية) أن ما دفعه لاعتناق الدين الإسلامي هو ما وجده من حسن تعامل ومعاملة من كفيله بمحافظة الأفلاج، المواطن فهد الهزاع، طيلة عمله عنده خلال العشر سنوات.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
07:43 PM

بعد 10 سنوات.. حُسن المعاملة يهدي مقيماً آسيوياً في الأفلاج لاعتناق الإسلام

توجه لجمعية الدعوة والإرشاد لاستكمال الإجراءات المتبعة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
9
2,336

أعلن مقيم آسيوي، اليوم، في الأفلاج اعتناق الإسلام نظير ما وجدوه من حسن المعاملة طيلة عمله عند كفيله السعودي على مدار 10 سنوات.

وبعد تلقينه الشهادتين تم التواصل مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج، وتم استكمال الإجراءات المتبعة في تبصير المسلمين الجدد من تقديم بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وتقديم هدية المسلم الجديد.

وأكد المقيم الآسيوي (من الجنسية الهندية) أن ما دفعه لاعتناق الدين الإسلامي هو ما وجده من حسن تعامل ومعاملة من كفيله بمحافظة الأفلاج، المواطن فهد الهزاع، طيلة عمله عنده خلال العشر سنوات.

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