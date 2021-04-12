شاهد.. وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

"الصفدي": المشاريع الجديدة تختصر المسافات لتحقيق مستهدفات الرؤية

‬دشّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، الاستراتيجية الخمسية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية، كما اطلع على عدد من المشاريع التي ستسهم في تعزيز المخرجات التعليمية، وتحقيق ريادة المملكة في التعليم الرقمي والتنمية الوطنية الشاملة.

وكان في استقباله فور وصوله مقر الجامعة الدكتورة ليلك الصفدي رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، حيث اطلع على مسار انجازات الجامعة وجهودها في التعليم العالي والتعلم الرقمي خلال السنوات الماضية عبر تسعة فروع في مدن المملكة، والمبني على تسخير التقنية لتقديم تعليم نوعي عالي الجودة وبكفاءة، ونقل وتوطين الابتكار والمعرفة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة التدريس محلياً وعالمياً.

والتقى وزير التعليم بقيادات الجامعة، تبعه مشاهدة عرض للفصول الذكية التي تتيح لعضو هيئة التدريس تقديم محاضراته التفاعلية للطلبة بشكل مباشر في الفروع التسعة، حيث تسعى هذه التجربة إلى تحسين العملية التعليمية والتوسع في مناطق المملكة. ومن ثم زار وزير التعليم غرفة متابعة نظام إدارة التعلم واطلع على سير العمل.

وتوجه الوزير بصحبة رئيسة الجامعة إلى مكان تدشين الهوية الجديدة، ومن ثم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية التي تمتد حتى العام 2025، وتسعى لتحقيق سبعة أهداف رئيسة لرؤية المملكة، و37 هدفاً فرعياً في محاور الرؤية الثلاث، ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق تسعة أهداف لوزارة التعليم، و11 هدفاً لبرنامج تنمية القدرات البشرية وأربعة أهداف للخطة الوطنية للتحول الرقمي، وتسعة أهداف للتنمية المستدامة.

كما دشن الوزير "آل الشيخ" معرض التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، والمقام باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والمحاكاة و"الجيروسكوب".

من جانبها، ثمّنت الدكتورة ليلك الصفدي رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، زيارة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للجامعة، وقالت: "تشرفنا بزيارة معاليه التي التقى من خلالها بقيادات الجامعة، واطلع على انجازات الجامعة، ومبادراتها في تسخير التقنية لتعزيز التفاعل ورفع كفاءة وفاعلية التعليم".

وأضافت: "كما أطلق معرض التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني لتكون منصة لنقل المستجدات في تقنيات التعليم، وضمن جدول الزيارة اطلع على أداء مؤسسات التعليم العالي في التعليم عن بعد، وأطلق خطة الجامعة الاستراتيجية الخمسية، ودشّن هوية الجامعة الجديدة".

وتابعت: "يطيب لي نيابة عن كل الزملاء أن أقدم الشكر لمعاليه على تشرفينا اليوم، وبلا شك فإن زيارة معالي الوزير أسست لانطلاقة جديدة ومتوثبة للجامعة، وستساهم في رفع سقف الطموح في الجامعة، وحافز للمساهمة في تحقيق ريادة المملكة في التعليم الرقمي والتنمية الوطنية الشاملة؛ من خلال تمكين رأس المال البشري، وتجويد المخرجات التعليمية".

واختتمت الدكتورة ليلك الصفدي تصريحها مشيرة إلى أن الإنجاز في المستقبل القريب سيكون على قدر الطموح والثقة، ومتماشياً مع مستهدفات الرؤية العظيمة التي أعلن عنها وأطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.