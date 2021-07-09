سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد الوفيات 604,251.
الولايات المتحدة تسجل 26,474 إصابة و293 وفاة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد الوفيات 604,251.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجل 26,474 إصابة و293 وفاة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد الوفيات 604,251.