النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تسجل 26,474 إصابة و293 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة ‏جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 604,251.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الولايات المتحدة تسجل 26,474 إصابة و293 وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة ‏جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 604,251.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
10:50 PM

الولايات المتحدة تسجل 26,474 إصابة و293 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
236

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة ‏جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 604,251.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,998
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,363
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,737

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة