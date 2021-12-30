"مكة الصحي" يفتتح مختبراً آلياً بأحدث الأجهزة بمستشفى فيصل

لتقليص مدة الانتظار.. وبطاقة استيعابية أكبر

افتتح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة الصحي، الدكتور دلشاد علي عباس، أقسام المختبر بمستشفى الملك فيصل بمكة، عضو تجمع مكة الصحي، بحضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد بن موسى المالكي.

جاء ذلك ضمن مبادرات التحول المؤسسي الهادفة إلى تحسين وتجويد الخدمات الطبية وتحسين تجربة المريض.

واشتمل الافتتاح على مختبر الطوارئ بعد تجديده بالكامل وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية للمختبرات، لتحسين مؤشرات الأداء وتسريع ظهور النتائج، وبالتالي تقليص مدة بقاء مريض قسم الطوارئ بأقل فترة ممكنة.

كما تم افتتاح مبنى وحدة التبرع بالدم خارج مبنى المستشفى، تسهيلاً لدخول وخروج المتبرع.

وتقدر مساحة المبنى بـ٢١٤ متراً مربعاً، ويخدم قرابة ٥٠ متبرعاً يومياً، وبالإمكان رفع طاقته الاستيعابية إلى ٩٠ متبرعاً يومياً عند الحاجة.

كما جرى تحويل المختبر الرئيس إلى مختبر آلي متكامل، يقوم بعمل جميع التحاليل الكيميائية والهرمونات وقياس مستوى الدواء بالدم.

وكذلك اختبارات المناعة المختلفة وتحاليل أمراض الدم والتي تعمل بصورة آلية، لتحقيق عدد من الأهداف منها: تقليل وقت دوران العينة وظهور النتائج بجودة عالية في وقت قصير حرصاً على سلامة المرضى وصحتهم، وسعياً لتقديم الخدمة، بما يحقق رضا المستفيد.